Arema bidik juara Piala Presiden 2017

Malang (ANTARA News) - Setelah merengkuh juara grup B pada babak penyisihan Piala Presiden 2017 yang digelar di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang pada pekan lalu, Arema FC menetapkan target meraih gelar juara dalam kompetisi tersebut.General Manajer Arema FC Ruddy Widodo di Malang, Rabu, mengakui dengan capaian prestasi yang digenggam tim asuhan Aji Santoso itu, manajemen langsung memasang target juara Piala Presiden 2017.Pada babak penyisihan grup B, Arema membuktikan diri sebagai tim yang cukup kuat dan solid."Kalau melihat capaian prestasi yang diraih Arema saat ini, kami tidak ragu-ragu lagi untuk memasang target juara di ajang Piala Presiden tahun ini. Awalnya kami hanya menginginkan tim bisa kompak karena komposisi tim sebagian adalah pemain baru," ujarnya.Selain itu, juga sebagai wadah pematangan teknik, strategi dan komposisi tim sebagai persiapan menjelang Liga 1."Meski Arema mampu meraih posisi puncak grup B pada babak penyisihan grup, manajemen tetap melakukan evaluasi, sebab tim-tim yang bakal dihadapi dalam babak delapan besar juga bukan tim sembarangan," paparnya.Apalagi, katanya, tim berjuluk "Singo Edan" itu sekarang banyak dihuni pemain muda yang masih minim pengalaman dan jam terbang. Oleh karenanya, lini per lini harus dievaluasi, mana yang tetap dipertahankan dan harus diperbaiki.Sementara itu, pelatih Arema Aji Santoso mengatakan selama jeda waktu sebelum dimulainya babak delapan besar Piala Presiden 2017, tim asuhannya melakukan persiapan secara optimal, khususnya untuk memantapkan taktik."Sebelum berangkat ke Solo besok (23/2) saya bakal mantapkan taktik dan finishing. Itu perlu ditingkatkan lagi jika ingin meraih kemenangan demi kemenangan dalam setiap pertandingan," ucapnya.Dalam babak penyisihan grup B di Stadion kanjuruhan, Arema meraih dua kali kemenangan dan satu kali imbang. Dengan raihan tujuh poin tersebut, Arema berhak melaju ke babak delapan besar bersama Bhayangkara FC dari grup B.Tim-tim yang lolos babak delapan besar itu adalah Arema FC, Sriwijaya FC, PS Bhayangkara, Mitra Kukar, Persib Bandung, Semen Padang, Pusamania Borneo, dan Madura United.Berdasarkan hasil drawing yang digelar Selasa (21/2) babak delapan besar Piala Presiden 2017 akan digelar di Manahan Solo.Pada laga perdana, Arema FC bakal menghadapi Sriwijaya FC (26/2), Pusamania Borneo VS Madura United (26/2).Sementara itu Persib Bandung Mitra Kukar (25/2) dan Semen Padang VS Bhayangkara (25/2).

Editor: Heppy Ratna