Hasil pertandingan dan klasemen sektor putra Djarum Superliga 2017

Surabaya (ANTARA News) - Berikut hasil pertandingan dan klasemen sektor putra (Grup A dan B) dalam Djarum Superliga Badminton 2017 yang digelar di GOR DBL Arena, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (22/2).Grup AMutiara Cardinal Bandung 5 - 0 Hitachi1. Chong Wei Feng Chong vs Naohiro Matsukawa 21-12, 16-21, 21-15 (0:58)2. Hardianto/Ricky Karandasuwardi vs Shunsuke Yamamura/Yuta Yamasaki 21-13, 21-11 (0:35)3. Firman Abdul Kholik vs Koji Naito 21-15, 21-19 (0:46)4. Altof Baariq/Reinard Dhanriano vs Keiichiro Matsui/Kazuaki Oshima 21-14 21-19 (0:40)5. Panji Ahmad Maulana vs Kabutoya Hikaru 21-18 21-6 (0:34)Musica Champions 5 - 0 USM Blibli.com1. Chou Tien Chen vs Wisnu Yuli Prasetyo 21-11, 21-17 (0:37)2. Wahyu Nayaka Aryapangkaryanira/Vladimir Ivanov vs Akbar Bintang Cahyono/Bagas Maulana 21-13, 21-16 (0:30)3. Jonatan Christie vs Reksy Aureza Megananda 21-13, 16-21, 21-7 (0:50)4. Fajar Alfian/Muh. Rian Ardianto vs Calvin Kristanto/Lukhi Apri Nugroho 21-18, 21-14 (0:33)5. Anthony S Ginting vs Ramadhani M Zulkifli 21-7, 21-9 (0:28)Grup BDjarum Kudus 5 - 0 Tricky Panders1. Son Wan Ho vs Yunus Alamsyah 21-18, 21-172. Mohammad Ahsan/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Kazuya Itani/Liao Min Chun 21-16, 21-173. Ihsan Maulana Mustofa vs Mubarok Fahmi 11-21, 21-12, 21-164. Ko Sung Hyun/Shin Baek Cheol vs Tomoya Takashina/Kenji Yoneda 21-12, 21-155. Muhammad Bayu Pangisthu vs Haruki Fukuda 21-18, 22-20Berkat Abadi Banjarmasin 5 - 0 Granular1. Tanongsak Saensomboonsuk vs Noppanai Singrueng 19-21, 21-16, 21-16 (0:58)2. Hendra Setiawan/Yoo Yeon Seong vs Watchara Buranakruea/Pongsakorn Thongkham 21-13 ,21-16 (0:30)3. Sony Dwi Kuncoro vs Takdanai Boonrawd 21-10, 21-7 (0:30)4. Markis Kido/Rian Agung Saputro vs Chavapat Tocharoenbodee/Bagus Irka Pratama Yossa 21-12, 21-16, (0:21)5. Krisna Adi Nugraha vs Praranat Praputtham 21-14, 21-11 (0:28)Klasemen Grup A (main, menang, seri, kalah, partai, game, poin)1. Mutiara Cardinal 3 3 0 0 15-0 30-3 685-4882. Musica Champions 3 3 0 0 14-1 29-4 674-4503. USM Blibli.com 4 2 0 2 9-11 20-25 774-8584. Tjakrindo Masters 3 0 0 3 2-13 8-27 523-6885. Hitachi 3 0 0 3 0-15 2-30 503-675Klasemen Grup B (main, menang, seri, kalah, partai, game, poin)1. Djarum Kudus 3 3 0 0 14-1 29-4 680-4912. Berkat Abadi 3 3 0 0 14-1 28-4 654-4853. Tricky Panders 3 1 0 2 5-10 11-23 605-6264. Sports Affairs 3 1 0 2 4-11 11-23 596-6555. Granular 4 0 0 4 3-17 10-35 643-921Atas hasil ini, di Grup A, Mutiara Cardinal dan Musica Champions berhak melaju ke semifinal yang akan dimulai Jumat (24/2) mendatang dengan memperoleh tiga kemenangan dari tiga laga. Mutiara Cardinal dan Musica akan saling bertemu untuk memperebutkan posisi pimpinan klasemen pada Kamis malam ini.Sementar di Grup B, Djarum Kudus dan Berkat Abadi berhak melaju ke semifinal setelah melibas seluruh lawannya di tiga laga. Djarum dan Berkat Abadi dijadwalkan untuk saling mengalahkan pada Kamis malam yang dimulai pada pukul 18.00 WIB.

