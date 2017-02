Keppres imigrasi Trump digugat sebuah kabupaten di California

id

donald trump, presiden donald trump, keppres donald trump, presiden meksiko, imigran ilegal, california

San Francisco (ANTARA News) - Sebuah kabupaten ataudengan jumlah penduduk paling banyak, di negara bagian California, Kamis waktu AS, meminta hakim menangguhkan Keppres Presiden Donald Trump yang berusaha menghentikan pendanaan dari pemerintah pusat ke kota-kota yang menjadi tempat penampungan imigran.ini menyebut Keppres Trump itu telah mengacaukan proses anggaran di tingkat daerah.Bulan lalu Trump menandatangani Keppres yang membidik pemerintah daerah yang membatasi kerjasama dengan otoritas imigrasi pusat, demi mengatasi imigrasi dan keamanan di AS.Santa Clara yang di dalamnya termasuk kota San Jose dan beberapa komunitas kecil Lembah Silikon, mengajukan gugatan di mahkamah federal San Francisco dengan menyebut rencana Trump menangguhkan dana pusat itu sebagai tidak konstitusional. San Francisco sudah mengajukan gugatan serupa. Dan hakim yang sama tengah menangani gugatan itu.Dalam gugatan yang didaftarkan Kamis waktu AS, Santa Clara berusaha membatalkan keputusan Trump menangguhkan bantuan pemerintah pusat itu.ini menerima sekitar 1,7 miliar dolar AS dari pemerintah pusat yang mencapai 35 persen dari pendapatan tahunan kabupaten ini."Keppres itu telah membuat kacau proses anggaran dan perencanaanini," begitu bunyi aduanini kepada mahkamah.James Williams, Konsil County Santa Clara, mengatakan keputusan pengadilan dibutuhkan karenaini kerap mengeluarkan uang di muka yang kemudian diganti pemerintah pusat kemudian."Kita tak bisa membelanjakan jutaan dolar setiap pekan dan tiga bulan dari sekarang mendapati kenyataan bahwa penggantian itu ditolak," kata Williams seperti dikutip Reuters. "Ini tidak elok."Peradilan untuk kasus ini akan dilangsungkan pada 5 April.

Editor: Jafar M Sidik