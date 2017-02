Hasil pertandingan dan tim-tim lolos ke 16 Besar Liga Europa

id

liga europa, Olympiacos, as roma, villareal, Ajax Amsterdam, anderlecht, zenit st petersburg, kise thelin, guiliano

Jakarta (ANTARA News) - Fiorentina dan Tottenham Hotspur menjadi di antara tim-tim Eropa yang tersingkir dari Liga Europa setelah kalah pada pertandingan 32 besar kompetisi kedua terbesar Eropa ini.Sebaliknya Borussia Moenchengladbach, Ajax Amsterdam dan AS Roma menjadi di antara tim-tim yang maju ke babak berikutnya kompetisi ini yang kepastiannya baru muncul hari ini setelah tim-tim itu menyelesaikan pertandingan leg kedua mereka dalam kompetisi ini yang berlangsung dari Kamis dini hari dan Jumat dini hari WIB tadi.Berikut hasil pertandingan 32 Besar Liga Europa, dengan tim-tim dicetak tebak sebagai tim yang lolos ke 16 Besar Liga Europ, dikutip dari Reuters.(Denmark) vs Ludogorets (Bulgaria) 0-0Copenhagen menang 2-1 pada leg pertama. Copenhagen lolos dengan agregat 2-1.Fiorentina (Italia) vs(Jerman) 2-4Fiorentina menang 0-1 pada leg pertama. Moenchengladbach lolos dengan agregat 4-3.(Prancis) vs AZ Alkmaar (Belanda) 7-1Lyon menang 4-1 pada leg pertama. Lyon lolos dengan agregat 11-2.(Belgia) vs FC Astra (Rumania) 1-0Seri 2-2 pada leg pertama. Racing Genk lolos dengan agregat 3-2.Shakhtar Donetsk (Ukraina) vs(Spanyol) 0-2Donetsk menang 1-0 pada leg pertama. Celta Vigo lolos dengan agregat 2-1.Sparta Praha (Ceko) vs(Rusia) 1-1Rostov menang 4-0 pada leg pertama. Rostov lolos dengan agregat 5-1.Tottenham Hotspur (Inggris) vs(Belgia) 2-2Gent menang 1-0 pada leg pertama. Gent lolos dengan agregat 3-2(Belanda) vs Legia Warsawa (Polandia) 1-0Seri 0-0 pada leg petama. Ajax lolos dengan agregat 1-0.(Siprus) vs Athletic Bilbao (Spanyol) 2-0Bilbao menang 3-2 pada leg pertama. APOEL lolos dengan agregat 4-3.(Italia) vs Villarreal (Spanyol) 0-1Roma menang 4-0 pada leg pertama. Roma lolos dengan agregat 4-1.(Turki) vs Hapoel Beer Sheva (Israel) 2-1Besiktas menang 3-1 pada leg pertama. Besiktas lolos dengan agregat 5-2.Zenit St Petersburg (Rusia) vs(Belgia) 3-1Anderlecht menang 2-0 pada leg pertama. Anderlecht lolos dengan unggul selisih gol tandang dalam agregat 3-3.Osmanlispor (Turki) vs(Yunani) 0-3Seri 0-0 pada leg pertama. Olympiakos lolos dengan agregat 3-0.St Etienne (Prancis) vs(Inggris) 0-1Manchester menang 3-0 pada leg pertama. Manchester United lolos dengan agregat 4-0.Fenerbahce (Turki) vs(Rusia) 1-1Krasnodar menang 1-0 pada leg pertama. Krasnodar lolos dengan agregat 2-1.(Jerman) vs PAOK Salonika (Yunani) 1-1Schalke menang 3-0 pada leg pertama. Schalke lolos dengan agregat 4-1.

Editor: Jafar M Sidik