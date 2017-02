Pengamat: Pemerintah-PT Freeport Indonesia jangan saling egois

Dokumentasi President dan CEO Freeport-McMoRan Inc, Richard C Adkerson, saat menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/2/2017). Freeport McMoran Inc menolak mengakhiri kontrak karya dengan pemerintah namun masih membuka pintu untuk bernegosiasi terkait dengan izin operasi dan persetujuan ekspor konsentrat. Pemerintah menyilakan mereka membawa hal ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional. (ANTARA FOTO/Akbar Gumay)