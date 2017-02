72 perusahaan ikuti bursa kerja UI

id

career and scholarship expo, universitas indonesia

Depok (ANTARA News) - Sebanyak 72 perusahaan nasional maupun multinasional, 14 wirausahawan binaan Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Indonesia (DIIB) serta 15 lembaga pendonor beasiswa berpartisipasi dalam UI Career and Scholarship Expo 2017."Kegiatan ini untuk memfasilitasi pertemuan pencari kerja dengan perusahaan, penyebarluasan informasi pasar kerja dan memberikan informasi pendidikan dan beasiswa pascasarjana bagi para lulusan UI maupun perguruan tinggi lainnya," kata Kepala Humas dan KIP UI Rifelly Dewi Astuti di kampus UI Depok, Sabtu.Ia mengatakan Sabtu (25/2) ini merupakan hari terakhir UI Career and Scholarship Expo 2017 dan seharusnya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi para pencari kerja ataupun yang ingin mendapatkan informasi mengenai beasiswa."UI Career and Scholarship Expo yang telah dilaksanakan sebanyak 23 kali selama 11 tahun berturut-turut merupakan bukti nyata bahwa UI memperhatikan pengembangan lulusannya baik yang akan memasuki dunia kerja maupun melanjutkan studi," katanya.Career Development Center (CDC) UI selaku pelaksana acara telah membuktikan diri sebagai pionir, creator dan inovator kegiatan yang meneliti dan menjembatani hubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.Salah satu tantangan dan permasalahan ketenagakerjaan saat ini adalah sistem perdagangan bebas dalam kerangka MEA yang mempengaruhi perpindahan manusia untuk bekerja dari suatu negara ke negara lain.Ia mengatakan suatu negara tidak dapat menolak masuknya tenaga kerja asing ke negaranya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, UI sebagai perguruan tinggi terbaik di negeri ini berkomitmen meningkatkan daya saing alumninya di tingkat global melalui pengajaran berkualitas, pengembangan sarana prasarana pendidikan, perluasan kolaborasi dan kemitraan dalam bidang pendidikan, riset dan iklim akademik yang dinamis tanpa batas.Rangkaian kegiatan di antaranya eksibisi, presentasi perusahaan maupun lembaga pendonor beasiswa, tes seleksi dan wawancara serta seminar persiapan melanjutkan studi dan seminar karir.UI Career and Scholarship Expo merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Career Development Center (CDC) UI sebagai pusat pengembangan karir dan kualitas sumber daya manusia di bawah DirektoratHubungan Alumni UI.Tidak hanya menyelenggarakan Career and Scholarship Expo, CDC UI juga menggelar kegiatan rutin lainnya seperti program persiapan karier, softskill training serta tracer study.Rifelly berharap diselenggarakan UI Career & Scholarship Expo ini dapat mendekatkan dunia pendidikan dan dunia usaha secara interaktif terkait dengan kebutuhan informasi ketenagakerjaan.Selain itu mempersiapkan para alumni untuk memasuki dunia kerja maupun melanjutkan studi serta memberikan informasi beasiswa yang ditawarkan oleh lembaga donor beasiswa maupun institusi pendidikan kepada lulusan yang akan melanjutkan studi.

Editor: Fitri Supratiwi