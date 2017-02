Klasemen Liga Inggris, Chelsea unggul 11 poin di puncak

id

liga inggris, chelsea, klasemen sementara

Pos Klub Main Menang Seri Kalah Selisih gol Poin 1 Chelsea 26 20 3 3 36 63 2 Manchester City 25 16 4 5 22 52 3 Tottenham H 25 14 8 3 28 50 4 Arsenal 25 15 5 5 26 50 5 Liverpool 25 14 7 4 24 49 6 Manchester United 25 13 9 3 17 48 7 Everton 26 12 8 6 15 44 8 West Brom 26 11 7 8 4 40 9 West Ham 26 9 6 11 -9 33 10 Stoke City 25 8 8 9 -6 32 11 Burnley 26 9 4 13 -9 31 12 Watford 26 8 7 11 -13 31 13 Southampton 25 8 6 11 -3 30 14 Bournemouth 26 7 5 14 -15 26 15 Swansea City 26 7 3 16 -25 24 16 Middlesbrough 26 4 10 12 -9 22 17 Crystal Palace 26 6 4 16 -13 22 18 Leicester City 25 5 6 14 -19 21 19 Hull City 26 5 6 15 -27 21 20 Sunderland 26 5 4 17 -24 19

Jakarta (ANTARA News) - Chelsea mantap di puncak klasemen sementara Liga Utama Inggris dengan keunggulan 11 poin dari tim peringkat kedua, Manchester City, setelah klub berjulukmenyudahi perlawanan Swansea dengan skor 3-1 pada lanjutan Liga Utama Inggris pekan ke-26.Pasukan Antonio Conte mengalahkan Swansea lewat gol Pedro Rodriguez dan Diego Costa yang tercipta di babak kedua setelah bermain imbang 1-1 pada 45 menit pertama.Chelsea kini mengoleksi 63 poin dari 26 laga, atau unggul 11 poin dari Manchester City yang menyisakan satu laga tunda melawan Manchester United yang akan berlaga di final Piala Liga (EFL) melawan Southampton, Minggu (26/2).Kemenangan ini juga menjadi modal penting saat The Blues menghadapi West Ham United pada Liga Utama Inggris pekan depan.Tottenham Hotsupr yang duduk di peringkat tiga klasemen sementara akan dikunjungi tim peringkat 10 Stoke City pada laga besok. Jika Tottenham yang memiliki 50 poin menang, maka akan naik ke posisi kedua menggeser Manchester City yang mempunyai 52 poin.Tim posisi empat, Arsenal, juga tidak akan berlaga pada pekan ini karena lawan mereka, Southampton, harus berlaga di Final Piala Liga melawan MU.Sedangkan Liverpool yang duduk di posisi kelima akan menghadapi perlawanan dari juara bertahan yang kini duduk di zona degradasi Leicester City pada laga Selasa (28/2) dini hari waktu Indonesia.Tim peringkat tujuh, Everton berhasil mempertahankan penampilan positifnya dengan sembilan laga tak terkalahkan seusai mengalahkan Sunderland dengan skor 2-0.Sunderland pun duduk di dasar klasemen Liga Utama Inggris dengan perolehan 19 poin, tertinggal dua poin dari Hull dan Leicester di peringkat 19 dan 18.Chelsea 3 - 1 Swansea CityCrystal Palace 1 - 0 MiddlesbroughEverton 2 - 0 SunderlandHull City 1 - 1 BurnleySouthampton vs Arsenal (ditunda)West Brom 2 - 1 BournemouthWatford 1 - 1 West Ham UnitedTottenham Hotspur vs Stoke CityManchester City vs Manchester United (ditunda)Leicester City vs Liverpool

