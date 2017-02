Tim pendahulu Raja Salman sudah di Hotel Westin, 200 kamar dipesan

id

raja salman, king salman, hotel westin, delgasi arab saudi

Jakarta (ANTARA News) - The Westin Jakarta mengungkapkan tim pendahulu romongan Raja Salman dari Arab Saudi sudah sampai di hotelnya, hari ini."Ada yang sudah datang, tim advance (tim pendahulu)," kata Direktur Marketing Komunikasi The Westin Jakarta Desiree Merlina kepada ANTARA News, Senin.Disiree mengaku tidak mengetahui siapa saja yang menginap di hotelnya, namun yang jelas sekitar 200 kamar di hotel itu telah dipesan rombongan raja dari Saudi itu.Hotel berbintang lima ini memiliki total 272 kamar, dengan tarif mulai Rp2 juta per malam.Fasilitas yang diberikan pihak hotel kepada rombongan raja adalah yang sudah ada di hotel, seperti kolam renang, tempat olahraga dan restoran.Rombongan dari Arab Saudi ini menginap di hotel ini pada 1-3 Maret, sebelum bertolak ke Bali.Namun dari pantauan ANTARA News, hotel ini beraktivitas seperti biasa, tidak terlihat pengamanan ekstra di bagian luar dan lobi hotel. Sedangkan beberapa orang berwajah Timur Tengah terlihat hilir mudik di hotel ini.Disiree memastikan bahwa Westin beroperasi normal hingga tanggal 3 Maret meskipun dipakai rombongan dari Arab Saudi.Selain Westin, hotel Ritz Carlton dan hotel JW Marriott di Mega Kuningan juga menjadi tempat menginap rombongan Raja Arab Saudi. Namun manajemen dua hotel ini menolak memberikan komentar apa pun mengenai kabar ini.Kedua hotel tetap beroperasi seperti biasa dan tidak melibatkan pengamanan tambahan, sedangkan petugas keamanan mengaku tidak mendapat informasi mengenai delegasi Arab Saudi akan menginap di hotel​ itu.

