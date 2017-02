Menlu RI dan Prancis lakukan pertemuan bilateral

id

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Prancis Jean Marc Ayrault di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa."Saya baru saja melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Prancis Jean Marc Ayrault. Tadi pagi, Menlu Prancis juga telah melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden RI Jokowi," kata Menlu Retno Marsudi.Dalam pertemuan tersebut, kedua menlu selain membahas isu-isu kawasan dan global yang menjadi perhatian kedua negara, juga membahas persiapan kunjungan Presiden Prancis Francois Hollande ke Indonesia dalam waktu dekat.Dalam kunjungan kerja Menlu Ayrault ke Indonesia, pemerintah kedua negara menandatangani dua nota kesepahaman (MoU), yaitu pembaruan MoU untuk pendidikan dan pelatihan diplomatik antara Menlu RI dan Menlu Prancis serta MoU Kerja sama kegiatan antariksa antara Kepala Lembaga Antariksa Prancis (CNES) dan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) RI."Kerja sama kegiatan diplomatik dan keantariksaan ini akan menambah bobot hubungan kerja sama yang sudah terjalin baik selama ini," ujar Menlu Retno.Salah satu topik yang menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan kedua menlu adalah kerja sama ekonomi, khususnya di sektor investasi, perdagangan, ekonomi kreatif, akses produk kelapa sawit Indonesia, lisensi FLEG-T produk kayu Indonesia.Selanjutnya, kedua menlu membahas kerja sama maritim RI dan Prancis, yakni proyek kerja sama pembangunan imfrastruktur ruang oseanografi (Infrastructure Development of Space Oceanography/INDESO).Selain itu, Menlu RI dan Menlu Prancis membahas kerja sama di bidang kontra terorisme, pendidikan, pariwisata, pembangunan kota melalui program "smart cities"."Kami juga membahas upaya mempercepat penyelesaian Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) Indonesia-Uni Eropa," ucap Menlu RI.Nilai perdagangan bilateral RI dan Prancis pada tahun 2016 mencapai 2,34 miliar dolar AS. Total realisasi investasi Prancis pada periode 2010--2015 mencapai 730,08 juta dolar AS.

