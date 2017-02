Kecelakaan lalu lintas pantura Indramayu dua tewas

id

kecelakaan lalu lintas, tabrakan mobil, ilustrasi tabrakan mobil

Indramayu (ANTARA News) - Polres Indramayu, Jawa Barat, menangani kasus kecelakaan lalu lintas di jalan pantura Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol yang mengakibatkan dua orang tewas.Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Pol Yusri Yunus melalui pesan singkat yang diterima di Indramayu, Selasa, membenarkan kejadian kecelakaan yang mengakibatkan dua orang tewas, yaitu tepatnya di Jalan Umum Desa Patrol Lor, Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu."Korban yang tewas itu atas nama Casti (40) dan Sipah (20) kedunya pekerjaan tani, alamat Desa Kedungwungu Rt 35 Rw 14 Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu," katanya.Kejadian pada Selasa (28/2) sekitar jam 13.30 WIB, antara kendaraan Pick Up Mitsubishi No Pol E-8327-PS dan kendaraan Trukc Colt Diesel No Pol H-1806-N.Yusri menuturkan akibat kecelakaan itu dua orang tewas, tiga luka berat dan dua orang luka ringan, untuk korban luka berat atas nama Tugimin (35), Duri (47) dan Adi (70)."Sementara korban yang mengalami luka ringan atas nama Warim (70) dan Sudin (40)," tuturnya.Yusri menambahkan kronologis kejadian kendaraan Pick Up E-8327-PS yang dikemudikan oleh Kasnim datang dari arah Jakarta ke Cirebon pada saat akan memutar arah melalui celah median jalan akan tetapi terlewat kemudian berjalan mundur di lajur cepat untuk mencari posisi memutar arah.Kemudian tertabrak belakang oleh depan kendaraan Truk Colt Diesel H-1806-N yang sedang melaju di lajur cepat datang dari arah yang sama dikemudikan oleh Nur Chadiq.

Editor: Ruslan Burhani