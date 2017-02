Inovasi Telkom perkokoh eksistensi di kawasan regional

id

inovasi telkom, telkom indonesia, arif prabowo

Jakarta (ANTARA News) - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk terus melakukan inovasi untuk lebih memperkokoh eksistensinya sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia serta menjadi "King of Digital" di kawasan regional."Inovasi merupakan sebuah gagasan untuk membuat hal-hal baru dan mewujudkannya dalam produk dan layanan yang berbeda dengan kompetitor," kata VP Corporate Communication Telkom Arif Prabowo, di Jakarta, Selasa.Menurutnya, inovasi merupakan sesuatu yang penting supaya perusahaan dapat berkelanjutan dan memimpin persaingan.Telkom saat ini merupakan satu-satunya operator telekomunikasi yang konsisten membangun jaringan infrastruktur hingga ke pelosok Tanah Air, sejalan dengan komitmen perusahaan memberikan layanan terbaik dan berkualitas bagi masyarakat."Kami terus membangun infrastruktur telekomunikasi secara merata. Tidak hanya di Pulau Jawa dan Sumatera, infrastruktur terus dikembangkan khususnya kawasan Timur Indonesia," katanya.Modernisasi jaringan bagian dari komitmen Telkom untuk memberikan new experience berupa layanan konektivitas berkualitas tinggi kepada pelanggan.Dengan infrastruktur tersebut masyarakat bisa mengakses Indihome, layanan "triple play" yang memadukan paket komunikasi telepon rumah, internet (Internet on Fiber atau High Speed Internet), dan televisi interaktif (USee TV Cable, IP TV).Konsistensi Telkom melakukan inovasi membuahkan hasil berupa penghargaan Indonesia Most Innovative Business Award 2017 untuk kategori telekomunikasi, dari Warta Ekonomi.Tim Riset Warta Ekonomi menilai bahwa Telkom telah menghasilkan berbagai inovasi, diantaranya seperti produk IndiHome maupun T-Cash serta Jaringan 4G pada anak perusahannya, Telkomsel.Selain itu, Telkom dinilai berhasil mempertahankan pertumbuhan double digit, mendorong bisnis digital dan memperluas bisnis hingga mancanegara.Dalam riset Warta Ekonomi, Telkom mengalahkan sekitar 250 perusahaan yang tergolong dalam perusahaan inovatif yang terbagi ke beberapa kategori dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yakni visi dan misi dalam 3-5 tahun ke depan, realisasi dan eksekusi strategi yang digunakan, keaslian produk dan jasa, kemajuan kinerja bisnis perusahaan serta pengaruh pada pasar."Penghargaan ini menunjukkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan yang kami berikan. Hal ini sekaligus menjadi motivasi untuk tidak berhenti menghasilkan inovasi produk dan layanan demi kepuasan pelanggan," tegas Arif.(R017)

Editor: Ruslan Burhani