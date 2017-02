id

Minggu, 5 Maret

Sporting Gijon vs Deportivo Coruna (11.00)

Atletico Madrid vs Valencia (15.15)

Las Palmas vs Osasuna (17.30)

Athletic Club vs Malaga (19.45)



Senin, 6 Maret

Alaves vs Sevilla (19.45)

Madrid (ANTARA News) - Hasil-hasil pertandingan dan klasemen Liga Spanyol pada Selasa:Selasa, 28 FebruariMalaga 1 Real Betis 2Real Sociedad 2 Eibar 2Valencia 1 Leganes 0Klasemen P W D L F A Pts1 Real Madrid 23 17 4 2 60 22 552 Barcelona 24 16 6 2 65 20 543 Sevilla 24 16 4 4 48 29 524 Atletico Madrid 24 13 6 5 44 21 455 Real Sociedad 25 14 3 8 39 34 456 Villarreal 24 10 9 5 32 18 397 Eibar 25 11 6 8 41 33 398 Athletic Club 24 11 5 8 31 29 389 Espanyol 24 9 8 7 33 31 3510 Celta Vigo 23 10 4 9 37 37 3411 Alaves 24 8 9 7 24 29 3312 Valencia 25 8 5 12 35 43 2913 Las Palmas 24 7 7 10 32 36 2814 Real Betis 24 7 6 11 25 38 2715 Malaga 25 6 8 11 32 42 2616 Leganes 25 5 6 14 20 40 2117 Deportivo Coruna 23 4 7 12 26 39 1918 Sporting Gijon 24 4 5 15 26 48 1719 Granada CF 24 3 7 14 22 52 1620 Osasuna 24 1 7 16 24 55 101-3: Liga Champions4: Putaran kualifikasi Liga Champions5: Liga Europa6: Putaran kualifikasi Liga Europa7: Liga Europa tergantung piala domestik18-20: DegradasiJadwal pertandingan selanjutnya (waktu dalam GMT):Rabu, 1 MaretBarcelona vs Sporting Gijon (18.30)Osasuna vs Villarreal (18.30)Celta Vigo vs Espanyol (20.30)Granada CF vs Alaves (20.30)Real Madrid vs Las Palmas (20.30)Kamis, 2 MaretDeportivo Coruna vs Atletico Madrid (19.45)Sevilla vs Athletic Club (20.30)Jumat, 3 MaretReal Betis vs Real Sociedad (19.45)Sabtu, 4 MaretLeganes vs Granada CF (12.00)Eibar vs Real Madrid (15.15)Villarreal vs Espanyol (17.30)Barcelona vs Celta Vigo (19.45)

