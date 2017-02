12 tewas sehari karena kecelakaan lalu-lintas di Jawa Tengah

id

kecelakaan lalu-lintas, polda jawa tengah

Semarang (ANTARA News) - Polda Jawa Tengah mencatat korban tewas akibat kecelakaan lalu-lintas di wilayah ini mencapai 12 orang per hari."Korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas selama 2016 mencapai 4.424 jiwa, dengan demikian per hari mencapai 12 orang per hari," kata Kepala Polda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Condro Kirono, saat apel pasukan Operasi Simpatik Candi 2017, di Semarang, Rabu.Jumlah tersebut masih di bawah angka nasional yang mencapai 71 orang meninggal dunia tiap hari.Operasi Simpatik 2017 yang akan digelar mulai 1 hingga 21 Maret 2017 menargetkan penurunan angka pelanggaran lalu lintas.Menurut dia, operasi simpatik merupakan operasi terbuka. "Bukan operasi diam-diam, kedepankan cara-cara simpatik, dengan hati nurani," katanya.Kegiatan operasi simpatik ini sudah disampaikan secara luas ke masyarakat. Ia meminta dalam pelaksanaan operasi simpatik ini jangan sampai komplain semakin banyak.