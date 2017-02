Pasar saham Australia dibuka turun jelang pidato Trump

id

bursa saham australia, saham australia, suku bunga as

Sydney (ANTARA News) - Pasar saham Australia dibuka lebih rendah pada Rabu, dengan investor berhati-hati menjelang pidato oleh Presiden AS Donald Trump kepada Kongres pada pukul 13.00 waktu lokal.Sesaat setelah dibuka, pada pukul 10.23 waktu setempat, indeks S&P/ASX 200 turun 21,3 poin atau 0,37 persen menjadi 5.690,9 poin, sedangkan indeks All Ordinaries yang lebih luas turun 20,6 poin atau 0,36 persen menjadi 5.740,4 poin.Banyak berharap bahwa Trump akan membahas rencananya untuk pemotongan pajak perusahaan dan belanja infrastruktur pada saat berbicara, dengan udara ketidakpastian di pasar Australia dalam perdagangan pagi.Ada yang beberapa penggerak besar, dengan Crown Resorts membukukan kerugian besar 10,03 persen pagi ini, Perpetual juga jatuh 4,19 persen, sedangkan pengecer Harvey Norman merosot turun 3,88 persen pada perdagangan pagi ini.Bank-bank melemah pada awal perdagangan, dengan Commonwealth Bank of Australia turun 0,27 persen, National Australia Bank juga merosot sedikit, turun 0,13 persen, ANZ turun 0,05 persen, sementara Westpac turun 0,42 persen.Para penambang melanjutkan pekan kerugian mereka, dengan Rio Tinto turun 0,68 persen, BHP Billiton juga turun tajam 1,04 persen, Fortescue turun 0,98 persen, sedangkan Newcrest juga melihat kerugian 0,68 persen.Sektor minyak dan gas juga merugi pagi ini, seperti Santos turun 1,05 persen, Oil Search merosot 0,22 persen, sedangkan Woodside Petroleum turun 0,8 persen.Raksasa grosir Woolworths memiliki awal yang baik, naik 0,08 persen, sementara saingan Wesfarmers terpukul, turun 0,26 persen.Perusahaan bioteknologi CSL dibuka turun 0,11 persen, maskapai Qantas jatuh 1,07 persen, sedangkan Telstra menderita kerugian besar, turun tajam 3,94 persen.Pada pukul 10.44 waktu setempat, satu dolar Australia dibeli 76,48 sen Amerika Serikat.

Editor: AA Ariwibowo