Klasemen NBA

Wilayah Timur
Divisi Atlantik
W L PCT GB
1. Boston 38 22 .633 -
2. Toronto 36 24 .600 2
3. NY Knicks 24 36 .400 14
4. Philadelphia 22 37 .373 15 1/2
5. Brooklyn 9 49 .155 28
Divisi Tengah
W L PCT GB
1. Cleveland 41 17 .707 -
2. Indiana 31 29 .517 11
3. Chicago 30 30 .500 12
4. Detroit 29 31 .483 13
5. Milwaukee 26 32 .448 15
Divisi Tenggara
W L PCT GB
1. Washington 35 23 .603 -
2. Atlanta 33 26 .559 2 1/2
3. Miami 27 33 .450 9
4. Charlotte 26 34 .433 10
5. Orlando 22 38 .367 14
Wilayah Barat
Divisi Barat laut
W L PCT GB
1. Utah 37 23 .617 -
2. Oklahoma City 35 25 .583 2
3. Denver 27 33 .450 10
4. Portland 24 35 .407 12 1/2
5. Minnesota 24 36 .400 13
Divisi Pasifik
W L PCT GB
1. Golden State 50 10 .833 -
2. LA Clippers 36 23 .610 13 1/2
3. Sacramento 25 35 .417 25
4. LA Lakers 19 42 .311 31 1/2
5. Phoenix 18 42 .300 32
Divisi Barat daya
W L PCT GB
1. San Antonio 45 13 .776 -
2. Houston 42 19 .689 4 1/2
3. Memphis 36 25 .590 10 1/2
4. Dallas 24 35 .407 21 1/2
5. New Orleans 23 37 .383 23
Jadwal pertandingan Kamis 2 Maret (waktu dalam GMT):
NY Knicks di Orlando (00.00)
Dallas di Atlanta (00.30)
Philadelphia di Miami (00.30)
Washington di Toronto (00.30)
Cleveland di Boston (01.00)
Denver di Milwaukee (01.00)
Detroit di New Orleans (01.00)
Indiana di San Antonio (01.30)
Minnesota di Utah (02.00)
Houston di LA Clippers (03.30)
Brooklyn di Sacramento (03.30)
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2017