Pasar saham Australia berakhir lebih rendah

bursa saham australia, saham australia, suku bunga as

Sydney (ANTARA News) - Pasar saham Australia pulih dari kerugian pagi yang lebih berat menjadi berakhir hanya sedikit lebih rendah pada Rabu, karena pidato Presiden AS Donald Trump tidak memiliki banyak dampak pada pasar lokal.Pada penutupan pasar, indeks S&P/ASX 200 turun 7,4 poin atau 0,13 persen menjadi 5.704,8 poin, sedangkan indeks All Ordinaries yang lebih besar turun 10,1 poin atau 0,18 persen menjadi 5.750,9 poin.Ada beberapa penggerak besar di perdagangan Rabu, dengan perusahaan peralatan atletik Catapult melesat naik 4,37 persen, peritel seluruh dunia Harvey Norman berjuang mati-matian, jatuh 5,92 persen.Sektor perbankan memiliki beberapa hasil bervariasi, dengan Commonwealth Bank of Australia berakhir naik 0,44 persen, National Australia Bank datar tanpa keuntungan, Westpac naik 0,39 persen, sedangkan ANZ naik 0,1 persen.Para penambang tidak bisa keluar dari kerugian pagi, dengan BHP Billiton kehilangan 0,76 persen, Rio Tinto turun 1,10 persen, Fortescue turun 0,53 persen, dan Newcrest memiliki hari perdagangan yang buruk dengan turun 1,49 persen.Harga minyak naik 0,15 persen menjadi 54,09 dolar AS per barel (pada pukul 16.20 waktu setempat) tidak cukup untuk membantu perusahaan-perusahaan minyak dan gas, dengan Santos turun 2,37 persen, Oil Search juga jatuh 1,15 persen, sedangkan Woodside Petroleum merosot 1,66 persen.Raksasa grosir Woolworths terpukul dengan kerugian 1,09 persen, sementara saingan mereka Wesfarmers berakhir sedikit menguat 0,02 persen.Perusahaan bioteknologi CSL membalikkan awal yang buruk menjadi mencetak keuntungan 0,12 persen, maskapai Qantas turun 0,4 persen, sementara raksasa elekomunikasi Telstra mengalami penurunan sebesar 3,84 persen.Pada pukul 16.33 waktu setempat, satu dolar Australia dibeli 76,57 sen Amerika Serikat.

Editor: AA Ariwibowo