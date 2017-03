Durant harus absen karena cedera lutut

id

golden warriors, kevin durant

Washington (ANTARA News) - Pemain Golden State Warriors Kevin Durant mengalami cedera lutut dan akan absen dalam kurun waktu yang tidak dapat ditentukan, kata NBA pada Rabu, memberi hantaman terhadap upaya tim untuk perjalanan beruntun ketiga ke final.Durant mengalami cedera itu pada awal pertandingan saat Warriors kalah 108-112 dari Washington Wizards pada Selasa, ketika rekan setimnya Zaza Pachulia terjatuh dan menimpa kaki kirinya, lapor Reuters.Ia dibawa ke rumah sakit area Washington, di mana ia menjalani MRI, yang mengungkapkan bahwa Durant menderita pembengkakan ligamen kolateral medial (MCL) tingkat tiga dan memar tulang tibial.Warriors, yang memiliki rekor terbaik di liga yakni 50-10, mengatakan dalam pernyataan yang ditulis di akun Twitternya bahwa Durant akan dievaluasi ulang dalam rentang waktu empat pekan dan dapat bermain kembali sebelum akhir musim reguler.Durant, pemain terbaik NBA 2014, mengguncang liga pada tahun lalu ketika ia meninggalkan Oklahoma City Thunder untuk bergabung dengan pemain terbaik saat itu Stephen Curry untuk membentuk "Tim Impian" di Oakland.Ia memimpin tim dalam perolehan skor yakni 25,8 angka per pertandingan, 8,4 rebound per pertandingan, dan 1,7 block per pertandingan.(Uu.H-RF/I015)

