Tokyo (ANTARA News) - Kurs dolar Amerika Serikat berpindah tangan di kisaran paruh bawah 114 yen dalam transaksi awal di Tokyo pada Kamis pagi, naik dari tingkat yang terlihat semalam (Rabu) di New York.Ketika pasar dibuka, dolar dikutip pada 114,11-12 yen dibandingkan dengan 113,68-78 yen di New York dan 113,48-49 yen di Tokyo pada Rabu pukul 17.00 waktu setempat.Euro, sementara itu, diambil 1,0535-0536 dolar dan 120,22-23 yen terhadap 1,0543-0553 dolar dan 119,89-99 yen di New York, serta 1,0540-0541 dolar dan 119,61-65 yen dalam akhir perdagangan Rabu sore di Tokyo.

Editor: Ade Marboen