Tujuh fakta seputar pernyataan pengunduran diri Luis Enrique

Berikut tujuh fakta krusial seputar rencana pengunduran diri pelatih yang akrab dipanggil Lucho sebagaimana diramu dari berbagai sumber, antara lain laman Daily Mail dan FourFourTwo:



* Enrique yang kini berusia 46 tahun berada dalam tekanan karena dituntut membawa Barcelona meraih gelar La Liga untuk kali ketiga.

* Ia mengutarakan pengunduran diri justru ketika Barcelona meraup kemenangan besar 6-1 atas Sporting Gijon dalam ajang La Liga.

* Gelandang Barcelona Ivan Rakitic mengatakan skuad "tersentak" dengan keputusan Enrique mengundurkan diri.

* Presiden Barcelona Josep Maria Bartomeu sontak mengeluarkan taklimat bahwa bakal ada "super coach" yang siap mengisi posisi yang ditinggalkan Enrique di akhir musim.

* Para direktur Barcelona bakal mengumumkan pengganti Enrique pada 1 Juli 2017.

* Empat kandidat kuat pengganti Enrique, yakni Jorge Sampaoli, Ernesto Valverde, Eusebio Sacristan, Ronald Koeman.



* Berikut taklimat Luis Enrique,

"Saya akan mengakhiri jumpa pers ini dengan cara yang sedikit berbeda; Saya mengumumkan bahwa saya tidak akan melanjutkan karier sebagai pelatih Barcelona."

"Saya ingin berterima kasih kepada klub atas semua kepercayaan yang diberikan selama ini. Tiga tahun yang tidak akan terlupakan." "Anda tidak banyak waktu istirahat manakala mengemban tugas ini, dan saya perlu beristirahat."

"Kami berharap dapat mengukir prestasi mengesankan dalam tiga bulan yang tersisa, jika memang kami mampu, kami bakal bangkit di ajang Liga Champions."

