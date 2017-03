Gresik Petrokimia ingin ke final Proliga 2017

id

gresik petrokimia

Gresik (ANTARA News) - Tim bola voli putri Gresik Petrokimia berharap lolos ke final kompetisi Proliga 2017, tentu didahului dengan target awal bisa masuk semifinal (final four), kata pelatih Gresik, Li Huanning, kepada wartawan di Gresik, Kamis."Pada seri pertama yang berakhir 12 Februari lalu di Batam, Gresik Petrokimia hanya mampu berada di posisi kelima di antara tujuh peserta. Pada seri kedua ini kami fokus untuk bisa tampil di final four," ujar Li.Timnya yang berkesempatan menjadi tuan rumah putaran pertama seri kedua yang dimulai Jumat (3/3), bertekad memanfaatkan dukungan penonton yang diharapkan memenuhi gedung Olahraga Tridharma Gresik saat melawan Jakarta PGN Popsivo Polwan.Pada seri pertama di GOR Ken Arok Malang, Jawa Timur, 29 Januari lalu, Gresik hanya mampu meraih satu poin karena kalah 2-3 dari Jakarta PGN Popsivo.Li Huanning merasa optimistis timnya mampu membalas kekalahan, termasuk dengan tim Bandung Bank BJB saat bertanding di Gresik. "Menang dari dua tim ini sangat penting dan berpengaruh bagi posisi Gresik Petrokimia untuk memuluskan langkah ke final four," katanya.Rasa optimisme pelatih asal China itu juga dilandasi oleh penampilan gemilang pemain asing, Vero, asal Italia, di posisi open spike yang baru bergabung belakangan, tapi sudah terlihat padu bersama pemain asing lainnya, Halley Spelman.Meski diliputi rasa optimistis, Li tetap mengingatkan tim asuhannya untuk tidak menganggap remeh dua tim di peringkat akhir klasemen sementara yakni Jakarta BNI Taplus dan Batam Sindo BVN, yang tentunya juga berharap bisa tampil lebih baik pada seri kedua ini.Menurut data, sejak kepesertaannya pada kompetisi Proliga yang dimulai tahun 2002, Gresik Petrokimia yang tidak pernah absen ternyata belum pernah menjadi juara dan hanya empat kali sebagai finalis.Kompetisi bola voli Proliga 2017 seri kedua putaran pertama berlangsung 3-5 Maret di GOR Tridharma Gresik yang diikuti tujuh tim putri dan enam putra. Putaran kedua dijadwalkan 10-12 Maret di GOR Kertajaya Surabaya dan mengakhiri seri kedua kembali dimainkan di GOR Ken Arok Malang, dengan Surabaya Bhayangkara Samator sebagai tuan rumah.Babak semifinal putaran pertama dilanjutkan di GOR Sritex Arena Solo pada 7-9 April dan putaran kedua di GOR Ctra Arena Bandung, sedangkan final dijadwalkan di GOR Amongrogo Yogyakarta pada 23 April.

Editor: Tasrief Tarmizi