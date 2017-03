Melon gandeng onem kembangkan konten musik digital

id

mobile world congressm, mwc

Jakarta (ANTARA News) - Melon Indonesia (MelOn), perusahaan database musik dan aplikasi "online" konten musik digital, memperluas bisnis dengan menggandeng ONEm, perusahaan ekosistem mobile community berbasis di London, Inggris.Siaran pers MelOn di Jakarta, Kamis, menyebutkan penandatangan kesepakatan MelOn dan ONEm dilakukan di Barcelona, Spanyol, Senin (27/8), bersamaan dengan penyelenggaraan Mobile World Congress (MWC).Dari enam pertemuan bisnis yang digelar pada hari pertama MWC tersebut, salah satunya adalah kesepakatan antara CEO PT MelOn Indonesia Widi Nugroho dan CEO ONEm Christopher Richardson, yang disaksikan langsung oleh Achmad Sugiarto SVP Synergy & Portfolio selaku Komisaris Utama MelOn, dan GM Business Development MelOn Samuel MR dan beberapa jajaran manajemen ONEm.CEO MelOn, perusahaan teknologi UK berbasis di London, memberikan jenis layanan mobile berlangganan yang berbeda di dunia digital dengan mengembangkan platform berbasis "teknologi lama" voice dan SMS untuk mendeliver "internet lifestyle" kepada pelanggan mobile untuk mengakses konten lokal dan global tanpa menggunakan konektivitas data.Pada saat pertumbuhan pemain over the top (OTT), seperti WhatsApp dan Skype, makin marak, ONEm memberikan solusi untuk menggarap market pelanggan mobile nondata dengan melakukan stategi terbalik dari OTT, yaitu dengan memperkenalkan strategy through the operator (TTO) menggunakan platform yang mentransformasi SMS dan voice menjadi interactive engine untuk memberikan ratusan layanan konten digital seperti music streaming, radio, podcast, berita, kesehatan, edukasi, konten cerita, dan lainnya.Dengan sejumlah partner besar, seperti Reuters, Bloomberg, Al Jazeera Media, NewsIn Asia, dan Deutsche Welle (DW), ONEm membidik market negara-negara berkembang, seperti India, Africa, Dubai, dan Asia."Melalui kerja sama ini, MelOn sebagai mitra digital lifestyle Telkomsel berpotensi untuk dapat menggarap market nondata Telkomsel yang masih jauh lebih besar daripada pelanggan data sebagai target market yang menjanjikan," kata CEO MelOn Widi Nugroho.MelOn membidik pertumbuhan distribusi konten digital music, entertainment, serta lifestyle untuk memperluas target market MelOn kepada pelanggan Telkomsel nondata yang akan mendukung pertumbuhan ekosistem dan industri digital di Indonesia.MelOn didirikan pada tahun 2011 dan merupakan perusahaan joint venture antara TelkomMetra dan SK Telecom Korea.TelkomMetra merupakan anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk.Selain platform database musik dan aplikasi one digital music content, MelOn juga bekerja sama dengan Telkomsel untuk semua program Digital Music Content, termasuk RBT Full Track Music dan platform Voice SMS.

Editor: Aditia Maruli