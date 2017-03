Sandiaga Uno janji akan bangun Kafe Dangdut

id

sandiaga uno

Jakarta (ANTARA News) - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno berencana untuk membuat kafe dan museum dangdut di Jakarta agar masyarakat dapat menikmati musik dan mengetahui sejarahnya."Selain kafe dangdut yang berisikan lagu-lagu dangdut, juga akan ada makanan-makanan tradisional Indonesia," kata Sandiaga saat bertemu dengan Persatuan Artis Musik Dangdut Melayu Indonesia (PAMMI) di Posko Pemenangan Sandiaga Uno di Melawai, Jakarta Selatan, Kamis.Dia berharap nantinya kafe dangdut tersebut akan memiliki jaringan seperti Hard Rock Cafe di beberapa negara."Adanya cafe tersebut dapat menjalankan program dari OK OCE dan Pemprov dapat membantu misalnya dalam perizinannya," katanya.Adanya program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) disebut Sandiaga dapat membantu kewirausahaan para seniman juga.Sementara itu, artis Cici Paramida mengatakan pertemuan PAMMI dengan Sandiaga bertujuan untuk menyampaikan harapan para seniman, khususnya pemusik dangdut kepada pasangan Anies-Sandi."Kita mengharapkan musik dangdut dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat khususnya Jakarta. Serta dapat memberikan kesejahteraan kepada para artis, pemusik dan pencipta lagu dangdutnya," kata Cici.Pada putaran kedua pilkada DKI Jakarta pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno lolos ke putaran kedua bersama pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Editor: Ida Nurcahyani