Kuala Lumpur (ANTARA News) - Pebulutangkis nomor satu dunia Datuk Lee Chong Wei dinobatkan sebagai olahragawan terbaik Malaysia atau Sportsman of the Year, Kamis malam tadi.Chong Wei mengalahkan peraih medali perak Olimpiade Rio Pandelela Rinong-Cheong Jun Hoong dan beberapa atlet terkenal Malaysia lainnya.Ini kedua kalinya Chong Wei berpredikat atlet terbaik di negerinya setelah diganjar penghargaan serupa pada 2008.Di antara prestasi Chong Wei adalah memenangkan medali perak tunggal putra Olimpiade 2016 di Brasil.Dia juga merebut kembali status nomor satu dunia dan menjuarai Indonesia Terbuka keenamnya setelah kembali masuk arena usai menjalani skorsing delapan bulan akibat pemakaian doping, demikian laman The Star.

Editor: Jafar M Sidik