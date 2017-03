Pencari suaka di Kanada melonjak

id

Ottawa (ANTARA News) - Jumlah pengungsi yang mencari suaka di Kanada setelah menyeberangi perbatasan dari Amerika Serikat (AS) meningkat sejak awal tahun ini, menurut keterangan sejumlah pejabat terkait, Kamis (2/3)."Jumlah pengajuan suaka di Kanada mengalami peningkatan pada Januari tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu," menurut keterangan Badan Pelayanan Perbatasan Kanada.Sejak 1 Januari hingga 21 Februari, sekitar 4.000 orang mengajukan suaka dengan status pengungsi, naik dari 2.500 pada periode yang sama tahun lalu.Jumlah tersebut mencakup para imigran yang menerobos perbatasan dan mereka yang tiba dari AS di pos pemeriksaan perbatasan.Sebagian besar pengungsi berasal dari Afrika Timur dan negara-negara yang dilanda perang seperti Suriah.Kepolisian dan petugas imigrasi Kanada mengungkapkan sejumlah pencari suaka sejak awal berniat mengunjungi Kanada setelah terbang ke AS menggunakan visa kunjungan.Beberapa imigran lain memutuskan pergi ke Kanada setelah pengajuan suaka mereka ditolak di AS atau karena mereka takut bakal dideportasi, demikian dikutip dari laporan AFP. (ab/)

Editor: Heppy Ratna