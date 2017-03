CLS menang kontra JNE walau terlambat panas

id

Jakarta (ANTARA News) - CLS Knights Surabaya tanpa kesulitan memenangkan laga melawan JNE Siliwangi Bandung dengan skor 88-63 dalam lanjutan Liga Bola Basket Indonesia (IBL) 2017 walau sempat terlambat panas di awal pertandingan.Bertanding dalam lanjutan Seri VI IBL di Britama Arena, Jakarta, Jumat, CLS Knigths sempat melalui laga ketat di kuarter pertama sampai ketiga sebelum akhirnya memastikan kemenangan dengan selisih 25 poin di akhir pertandingan."Kami memang memulai laga dengan agak lambat dan baru panas di akhir permainan," ujar asisten pelatih CLS Koko Heru Setyo Nugroho usai pertandingan.Juara IBL 2016 itu memang bermain ketat dengan JNE sejak kuarter pertama sampai ketiga, yang berakhir dengan skor masing-masing 16-15, 36-34 dan 57-53.Namun pada 10 menit terakhir, jalannya laga berubah. JNE yang sebelumnya bertahan dengan disiplin, terlihat ceroboh dengan melakukan delapan kali kesalahan atau turn over.Keadaan itu dimanfaatkan CLS dengan baik dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, pemain asing Dechriston McKinney, yang sampai kuarter ketiga hanya membuat tiga angka, bisa menorehkan 12 poin pada kuarter keempat.CLS Knights pun menuntaskan laga dengan skor 88-63 sekaligus meraih kemenangan kedelapan dari sembilan pertandingan IBL. Dari pertandingan itu, JNE Siliwangi sendiri menambah catatan kekalahannya menjadi tujuh kali dari 10 laga.McKinney pun menjadi pemain terbaik CLS di laga itu dengan menambahkan catatan tujuh rebound."Kami bermain kurang konsisten, baik dari sisi pertahanan maupun penyerangan," tutur pelatih JNE Raoul Miguel Hadinoto.Di kubu JNE, Chris Brand menjadi yang terbaik pada pertandingan itu dengan torehan 23 poin dan 14 rebund.Kemenangan atas JNE membuat peluang CLS ke babak play off semakin besar karena saat ini mereka memimpin klasemen sementara Divisi Merah.JNE Siliwangi berada di posisi keempat klasemen sementara Divisi Merah dan hasil melawan CLS membuat langkah mereka semakin berat menuju play off."Play off masih terlalu muluk. Kami hanya akan mencoba bermain all out di setiap laga dan menganggap semua pertandingan seperti final," ujar Raoul.Berikutnya, CLS Knights Surabaya akan menghadapi Satya Wacana Salatiga pada lanjutan Seri VI, Sabtu (4/3). JNE Siliwangi hanya menjalani satu laga di Jakarta dan langsung bersiap ke Seri VII di GOR UNY Yogyakarta, mulai Jumat (10/3).

Editor: Tasrief Tarmizi