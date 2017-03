Jadwal siaran langsung sepak bola 4 - 7 Maret 2017

id

Jakarta (ANTARA News) - Berikut jadwal siaran langsung sepak bola pada 4 sampai dengan 7 Maret 2017:Manchester United vs Bournemouth, pukul 19.30 WIB, beIN Sports 1Leicester City vs Hull City, pukul 22.00 WIB, beIN Sports 3Stoke City vs Middlesbrough, pukul 22.00 WIBSwansea City vs Burnley, pukul 22.00 WIBWatford vs Southampton, pukul 22.00 WIBWest Bromwich Albion vs Crystal Palace, pukul 22.00 WIB, beIN Sports 1Leganes vs Granada, pukul 19.00 WIB, beIN Sports 2Eibar vs Real Madrid, pukul 22.15 WIB, beIN Sports 2AS Roma vs Napoli, pukul 21.00 WIBBorussia Dortmund vs Bayer Leverkusen, pukul 21.30 WIBMainz 05 vs VfL Wolfsburg, pukul 21.30 WIBFC Koln vs Bayern Muenchen, pukul 21.30 WIB, Fox Sports 3Werder Breman vs Darmstadt 98, pukul 21.30 WIBHoffenheim vs Ingolstadt, pukul 21.30 WIB, FOX Sports 2Liverpool vs Arsenal, pukul 00.30 WIB, beIN Sports 1, RCTITottenham Hotspur vs Everton, pukul 20.30 WIB, beIN Sports 1Sunderland vs Manchester City, pukul 23.00 WIB, beIN Sports 1Villarreal vs Espanyol, pukul 00.30 WIB, beIN Sports 2Barcelona vs Celta Vigo, pukul 02.45 WIB, beIN Sports 2Sporting Gijon vs Deportivo La Coruna, pukul 18.00 WIB, beIN Sports 2Atletico Madrid vs Valencia, pukul 22.15 WIB, beIN Sports 2Sampdoria vs Pescara, pukul 00.00 WIBAC Milan vs Chievo, pukul 02.45 WIB, Trans 7Atalanta vs Fiorentina, pukul 18.30 WIBEmpoli vs Genoa, pukul 21.00 WIBCagliari vs Inter Milan, pukul 21.00 WIBUdinese vs Juventus, pukul 21.00 WIBTorino vs Palermo, pukul 21.00 WIBCrotone vs Sassuolo, pukul 21.00 WIBBorussia Monchengladbach vs Schalke 04, pukul 00.30 WIBEintracht Frankfurt vs Freiburg, pukul 21.30 WIB, Fox Sports 3Hamburger vs Hertha Berlin, pukul 23.30 WIB, Fox Sports 3Las Palmas vs Osasuna, pukul 00.30 WIB, beIN Sports 2Athletic Bilbao vs Malaga, pukul 02.45 WIB, beIN Sports 2Bologna Vs Lazio - pukul 02.45 WIBWest Ham United vs Chelsea, pukul 03.00 WIB, beIN Sports 1Deportivo Alaves vs Sevilla, pukul 02.45 WIB, beIN Sports 2

