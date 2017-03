Telkom-BEI bersinergi luncurkan jaringan terpadu pasar modal

id

telkom, bursa efek indonesia, telkom

Jakarta (ANTARA News) - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersinergi meluncurkan Jaringan Terpadu Pasar Modal (JPTM) solusi yang menghubungkan regulator Self Regulatory Organization (SRO) atau regulator dengan para pelaku pasar."Telkom siap mendukung kegiatan pasar modal dengan menyediakan koneksi jaringan data yang handal sehingga BEI bisa semakin maju di masa datang," kata Deputy Executive VP Divisi Enterperise Service Telkom, Suhartono, di Jakarta, Jumat.Menurut Suhartono, peluncuran solusi jaringan dilakukan bersamaan dengan pembukaan perdagangan BEI pada bulan Maret yang juga dihadiri perwakilan dari information technology (IT) seluruh anggota bursa BEI."Kegiatan ini merupakan komitmen Telkom dalam mendukung peningkatan daya saing industri, khususnya di sektor finansial," ujarnya.SRO merupakan regulator yang terdiri atas PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).Sedangkan pengguna JTPM meliputi Anggota Bursa (AB), Bank Kustodian, Partisipan (Bank Umum), OJK dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang berada di area Jabodetabek.Lingkup solusi yang disediakan Telkom meliputi jaringan yang terkoneksi dengan jaringan backbone, didukung dua physical cloud serta dual akses "end to end fiber optic" mencakip seluruh wilayah DKI Jakarta dan beberapa tempat terkait dengan kepentingan pasar modal dan jasa keuangan.Infrastruktur telekomunikasi tersebut juga dilengkapi dengan preventive maintenance untuk SRO serta pelaporan performansi secara periodik.Keunggulan jaringan yang disediakan Telkom ini antara lain adalah High Availability, High Security dan High Service Level Guarantee yang menjanjikan Low Latency.Selain itu, Telkom juga memasok akses internet bagi kantor perwakilan BEI yang tersebar di seluruh Indonesia dan layanan SMS notifikasi transaksi saham di KSEI dan ke anggota bursa."Kami berharap, dukungan penyediaan infrastruktur melalui solusi JTPM ini akan mampu membantu pengintegrasian berbagai aktivitas finansial di pasar modal sehingga memperkuat kepercayaan anggota bursa terhadap BEI serta meningkatkan gairah perekonomian Indonesia.

Editor: Ruslan Burhani