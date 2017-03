Prediksi Liverpool vs Arsenal

id

Liverpool (ANTARA News) - Berpijaklah kepada kenyataan, kepada apa yang memang dijumpai dan ditemui setelah berziarah di lintas jagat bola bernama Liga Inggris.Dan Liverpool bersama dengan seteru lawasnya Arsenal siap bertarung sebagai pemenuhan kredo bahwa "air jernih keluar dari mata air yang jernih". Bertandinglah layaknya mata air yang jernih yang siap memeragakan laga sarat kesungguhan hati.Inilah warta yang berlaku baik bagi Liverpool maupun Arsenal yang siap berduel dalam laga pekan ke-27 Liga Inggris yang digelar di Anfield, Liverpool, pada Sabtu waktu setempat, atau Minggu dini hari, pukul 00.30 WIB. Pertandingan itu akan ditayangkan secara langsung oleh RCTI.Di kubu Liverpool, kapten Jordan Henderson masih belum bisa tampil karena belum pulih dari cedera kaki, sementara Daniel Sturridge dibekap cedera pangkal paha.Dejan Lovren tidak tampil sejak 31 Januari meski ia kembali berlatih dan besar kemungkinan bakal diturunkan oleh pelatih Juergen Klopp manakala berlaga di Anfield.Di markas Arsenal, Mesut Oezil mulai ikut dalam sesi latihan pada Kamis pekan ini setelah ia menderita sakit. Pemain berpaspor Jerman ini diharapkan turun bertanding.Aaron Ramsek dan Laurent Koscielny kembali meski Mohamed Elneny absen dalam tiga pekan ke depan karena masih dibekap cedera engkel.* Loiverpool belum terkalahkan dalam tiga laga kandang di ajang Liga Inggris melawan Arsenal (sekali menang, dua imbang, belum pernah kalah).* Tercipta 16 gol dalam tiga laga yang digelar di Anfield dan rata-rata 5,3 gol per pertandingan, dengan capaian terbanyak ketika kedua tim bermain imbang 3-3 di musim lalu.* The Reds hanya mengemas dua clean sheest dalam 22 laga terakhir di Liga Inggris melawan The Gunners.* Juergen Klopp menjadi manajer Liverpool yang pertama sejak Gerard Houllier pada 1999/2000 yang mampu menang dalam laga tandang dan kandang melawan Arsene Wenger dalam satu musim.* Klopp mampu menorehkan rekor yang sama dengan manajer Liverpool lainnya setelah melakoni 56 pertandingan sebagaimana dicapai oleh Brendan Rodgers (56 main, 27 menang, 16 imbang, 13 kalah dan mengemas 97 poin).* Oliver Giroud mencetak lima gol dalam tujuh penampilan terakhir melawan Liverpool,mencakup tiga dari dua laga di Anfield.Mignolet (penjaga gawang), Milner, Klavan, Matip, Clyne, Lallana, Can, Wijnaldum, Coutinho, Firmino, ManeCech (penjaga gawang), Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Xhaka, Coquelin, Walcott, Oezil, Iwobi, Sanchez28/02/17 Leicester 3 - 1 Liverpool11/02/17 Liverpool 2 - 0 Tottenham Hotspur04/02/17 Hull City 2 - 0 Liverpool01/02/17 Liverpool 1 - 1 Chelsea28/01/17 Liverpool 1 - 2 Wolverhampton Wanderers21/02/17 Sutton United 0 - 2 Arsenal16/02/17 Bayern München 5 - 1 Arsenal11/02/17 Arsenal 2 - 0 Hull City04/02/17 Chelsea 3 - 1 Arsenal01/02/17 Arsenal 1 - 2 Watford14/08/16 Arsenal 3 - 4 Liverpool14/01/16 Liverpool 3 - 3 Arsenal25/08/15 Arsenal 0 - 0 Liverpool04/04/15 Arsenal 4 - 1 Liverpool21/12/14 Liverpool 2 - 2 Arsenal* Liverpool 1 - 2 Arsenal* Liverpool 2 - 1 Arsenal* Liverpool 0 - 0 Arsenal1.Alexis Sánchez (43.75%)2.Sadio Mané (18.75%)3.Philippe Coutinho (12.5%)4.Danny Welbeck (6.25%)5.Mesut Öezil (6.25%)* Liverpool memerlukan momentum kebangkitan setelah menelan kekalahan dari Leicester City pada Seni pekan ini. Kekalahan melawan Arsenal hampir pasti membuat posisi tim asuhan Klopp makin terpuruk di klasemen Liga Inggris.* Arsenal hampir dua pekan tidak turun bertanding, karena itu mereka lebih punya waktu istirahat dan bakal tampil lebih bugar.* Jelas, bahwa Arsene Wenger memerlukan kemenangan di Anfiels, karena tekanan demikian bertubi-tubi kepada pelatih asal Prancis itu.* Dua laga terakhir kedua tim berakhir imbang di Anfield. Hanya saja Liverpool lebih diuntungkan karena mendapat sokongan penuh dari penonton tuan rumah.* Arsenal bakal mengobarkan semangat bertanding luar biasa untuk menebus sejumlah kekeliruan selama ini.* Arsenal perlu waspada dengan perangkap offside dari tim tuan rumah.* Hampir dipastikan Liverpool siap tampil ngotot untuk menjebol gawang Arsenal.

Editor: AA Ariwibowo