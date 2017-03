Prediksi Manchester United vs Bournemouth

id

Manchester (ANTARA News) - Jose Mourinho dituntut jeli berhitung dengan arsitektur kekuatan dan kelemahan Bournemouth sebagai lawan yang tidak bisa dipandang sebelah mata.Hanya saja, Mourinho tidak jarang mampu keluar dari krisis lantaran manajer asal Portugal itu memegang teguh dogma Latin klasik "a posse ad esse" yang artinya dari kemungkinan sampai menjadi sesuatu hal yang benar-benar ada.Manchester United (MU) siap meladeni Bournemouth dalam laga pekan ke-27 Liga Inggris yang digelar di Old Trafford, Manchester, pada Sabtu waktu setempat, atau Sabtu malam, pukul 19.30 WIB. Pertandingan itu akan ditayangka secara langsung oleh beIN Sports 1.Di kubu MU, Phil Jones siap turun ke lapangan setelah selama sebulan absen karena mengalami cedera kaki, sementara Luke Shaw bakal tampil di Old Trafford setelah absen pekan lalu.Pasukan Mourinho justru tidak bisa diperkuat oleh Henrikh Mkhitaryan karena mengalami cedera hamstring.Sementara di kubu Bournemouth, pemain sayap Jordan Ibe siap tempur setelah pulih dari cedera lutut, hanya saja manajer Eddie Howe berujar, "satu atau dua menjadi pilihan dalam keputusan terakhir".Sedangkan Simon Francis masih dalam perawatan cedera hamstring dan belum bisa tampil di Old Trafford.* Ini menjadi kali keempat bagi kedua tim yang bertemu dalam laga Liga Inggris, dengan United mengoleksi dua kemenangan dari tiga sebelumnya, ditambah satu hasil imbang.* Manchester United punya catatan 100 persen meraih kemenangan kandang melawan Bournemouth di semua kompetisi, dengan meraih lima kemenangan manakala melawan the Cherries di Old Trafford. MU mencetak 15 gol dan hanya sekali kebobolan.* Wayne Rooney mampu mencetak gol dalam dua laga sebelumnya melawan Bournemouth, termasuk ketika menang 3-1 di kanndang di akhir musim. Ia juga mampu mengemas assist dalam setiap pertandingan.* Penjaga gawang Bournemouth Artur Boruc tidak pernah meraih clean sheet ketika melawan Manchester United di Old Trafford dalam empat tertandingan sebelumnya. Ia kebobolan sembilan gol.* Manchester United tidak terkalahkan dalam 16 laga terakhir sejak ditaklukkan Chelsea pada Oktober (menang sembilan kali, tujuh kali imbang dan belum pernah kalah). Ini catatan terpanjang poin tidak terkalahkan di Liga Inggris selama musim ini.* Bournemouth hanya menderita lima kekalahan di ajang Liga Inggris. Mereka belum pernah mengenyam lima kekalahan beruntun sejak Maret 2013.Dea Gea (penjaga gawang), Rojo, Bailly, Smalling, Valencia, Pogba, Martial, Lingard, Mata, IbrahimovicBoruc (penjaga gawang), Smith, Cook, Mings, Daniels, Arter, Surman, Fraser, Wilshere, Pugh, King26/02/2017 Manchester United 3 - 2 Southampton22/02/2017 AS Saint-√Čtienne 0 - 1 Manchester United19/02/2017 Blackburn Rovers 1 - 2 Manchester United16/02/2017 Manchester United 3 - 0 AS Saint-√Čtienne11/02/2017 Manchester United 2 - 0 Watford25/02/2017 West Bromwich Albion 2 - 1 Bournemouth13/02/2017 Bournemouth 0 - 2 Manchester City04/02/2017 Everton 6 - 3 Bournemouth31/01/2017 Bournemouth 0 - 2 Crystal Palace21/01/2017 Bournemouth 2 - 2 Watford14/08/2016 Bournemouth 1 - 3 Manchester United17/05/2016 Manchester United 3 - 1 Bournemouth12/12/2015 Bournemouth 2 - 1 Manchester UnitedManchester United 3 - 0 BournemouthManchester United 2 - 0 BournemouthManchester United 4 - 0 Bournemouth1.Zlatan Ibrahimovic (28.57%)2.Paul Pogba (28.57%)3.Ander Herrera (19.05%)4.Henrikh Mkhitaryan (14.29%)5.Juan Mata (4.76%)* Manchester United mampu meraih trofi untuk kali pertama di musim ini setelah mereka menang 3-2 atas Southampton. Ini kesempat emas buat mengukir sukses di ajang Liga Inggris, tentu setelah Liverpool kalah 1-3 oleh Leicester pada laga Senin pekan ini.* MU berpeluang menyodok ke peringkat kelima dalam klasemen Liga Inggris, dengan Chelsea masih bertengger di peringkat pertama.* Bournemouth tampil tidak mengesankan bahkan boleh dibilang buruk selama 2017. Mereka masih mengejar kemenangan pertama selama tahun ini.* The Cherries menelan empat kekalahan dan belum pernah menang sejak malam tahun baru 2017. Pasukan asuhan Eddie Howe ini bahkan kalah 1-3 ketika bertandang ke Old Traffrod.* Mourinho siap memotivasi para pemainnya agar tampil ciamik untuk meraih peringkat memuaskan di klasemen Liga Inggris.* Manchester United acapkali mencetak gol dari tembakan jarakjauh.* Manchester United berusaha menciptakan banyak peluang dengan terus menguasai lini tengah.* Manchester United buka tidak mungkin siap meneror pertahanan Bourneouth dengan mengandalkan aksi individu.

Editor: AA Ariwibowo