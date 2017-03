Napoli curi kemenangan di kandang AS Roma

id

as roma, roma, napoli

Jakarta (ANTARA News) - Napoli mencuri kemenangan dengan skor 2-1 sekaligus mengamankan poin penuh atas AS Roma pada pertandingan Liga Italia Serie A pekan ke-27 di Stadion Olimpico Roma, Sabtu.Kendati kalah, AS Roma tetap berada pada posisi dua klasemen sementara dengan perolehan 59 poin, selisih dua angka dari Napoli pada posisi tiga. Namun AS Roma gagal memperpendek selisih poin dari pemuncak klasemen Juventus yang berlari sendirian dengan perolehan 66 poin.Napoli unggul 1-0 berkat gol yang dicetak Dries Mertens yang meneruskan umpan terobosan Marek Hamsik pada menit 26.Penyerang Belgia berusia 29 tahun, Dries Mertens, kembali menjebol gawang AS Roma yang dijaga bekas palang pintu Arsenal, Wojciech Szczesny, pada menit 50 dengan memanfaatkan umpan Lorenzo Insigne.Sayap AS Roma, Mohamed Salah, yang masuk menggantikan Stephan El Shaarawy menciptakan sejumlah peluang melalui tusukan dan umpan yang dikirimkan dari sisi sayap. Namun bek Napoli tampaknya bisa membaca taktik serangan Roma sehingga umpan-umpan Salah bisa diantisipasi.AS Roma akhirnya memecah kebuntuan setelah Kevin Strootman meneruskan umpan Perotti untuk menjebol gawang Pepe Reina pada menit 89. Namun gol itu menjadi penutup pada pertandingan yang berakhir dengan skor 2-1 untuk Napoli.Szczesny; Rudiger, Manolas, Fazio, Juan Jesus; De Rossi, Strootman; Perotti, Nainggolan, El Shaarawy; DzekoCadangan: Alisson, Lobont, Mario Rui, Emerson, Vermaelen, Peres, Grenier, Paredes, Gerson, Salah, TottiReina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Rog, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, InsigneCadangan: Sepe, Rafael, Strinic, Allan, Giaccherini, Maggio, Maksimovic, Zielinski, Chiriches, Pavoletti, Diawara, Milik

Editor: Jafar M Sidik