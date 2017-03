Klasemen Liga Spanyol, Barcelona dan Madrid bersaing ketat

id

klasemen liga spanyol, barcelona, real madrid, sevilla

Pos Tim Main Selisih gol Poin 1 Barcelona 26 55 60 2 Real Madrid 25 41 59 3 Sevilla FC 25 20 55 4 Real Sociedad 26 6 48 5 Atletico Madrid 25 23 46 6 Villarreal 26 19 45 7 Eibar 26 5 39 8 Athletic Bilbao 25 1 38 9 Espanyol 26 0 36 10 Celta Vigo 25 -5 35 11 Alavés 25 -6 33 12 Las Palmas 25 -4 29 13 Valencia 25 -8 29 14 Real Betis 25 -14 27 15 Málaga 25 -10 26 16 Leganes 26 -19 24 17 Deportivo La Coruña 24 -13 20 18 Granada 26 -30 19 19 Sporting Gijón 25 -27 17 20 Osasuna 25 -34 10

Jakarta (ANTARA News) - Barcelona dan Real Madrid bersaing ketat memperebutkan puncak klasemen Liga Spanyol hingga pertandingan pekan ke-26.Real Madrid sempat mengambil alih posisi puncak klasemen setelah menyegel kemenangan 4-1 atas Eibar kendati tidak diperkuat dua megabintang, Cristiano Ronaldo dan Gareth Bale.Namun Los Blancos hanya menduduki posisi puncak klasemen selama tiga jam karena terpaksa kembali ke peringkat kedua setelah Barcelona menumbangkan Celta Vigo.Barcelona untuk sementara menempati posisi puncak dengan perolehan 60 poin, unggul satu angka dari Real Madrid di posisi kedua.Pada pertandingan pekan depan, Barcelona akan bertandang ke markas Deportivo La Coruna sedangkan Real Madrid berjumpa Real Betis di Santiago Bernabeu.Sevilla yang duduk di peringkat tiga klasemen akan menghadapi Alaves pada Selasa (7/3) sedangkan Atletico Madrid akan meladeni Valencia pada Minggu malam.Real Betis 2 - 3 Real SociedadLeganes 1 - 0 GranadaEibar 1 - 4 Real MadridVillarreal 2 - 0 EspanyolBarcelona 5 - 0 Celta VigoSporting Gijon vs Deportivo La CorunaAtletico Madrid vs ValenciaLas Palmas vs OsasunaAthletic Bilbao vs MalagaAlaves vs Sevilla

Editor: Tasrief Tarmizi