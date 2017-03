Prediksi Sunderland vs Manchester City

id

Sunderland (ANTARA News) - Manchester City berada di atas angin. Pasukan asuhan Pep Guardiola bertekad mengobarkan dan memeluk "revolusi" dengan huruf kecil untuk merangsek ke puncak klasemen Liga Inggris, meski skuad berjuluk The Citizens itu tertinggal 11 poin di belakang Chelsea.City tidak ingin mengekor kepada optimisme buta. Mereka telah memainkan 25 laga dan menyisakan 13 pertandingan; sementara Chelsea sudah melakoni 26 pertandingan.Manchester City akan menjalani laga tandang melawan Sunderland dalam laga Liga Inggris yang digelar di Stadium of Light, Sunderland, pada Minggu petang waktu setempat, atau Minggu malam, pukul 23.00 WIB. Pertandingan itu akan ditayangkan secara langsung oleh beIN Sports 1.Dari statistik head-to-head, Manchster City mengemas tiga kemenangan selama bertanding di Stadium of Light. Dari hitung-hitungan laga kandang dan tandang, City mengoleksi enam kemenangan beruntut melawan Sunderland di seluruh kompetisi, mencakup kemenangan 4-1 di Piala Liga musim lalu.* Sunderland menderita lima kekalahan beruntun di ajang Liga Inggris ketika melawan Manchester City sejak hasil imbang 2-2 di Etihad pada April 2014.* City membukukan kemenangan dalam dua laga tandang ke Stadium of Light di ajang Liga Inggris.* Dibandingkan dengan tim-tim yang berlaga di Liga Inggris, the Citizens yang telah turun dalam 25 pertandingan mencatatkan persentase terbaik manakala melawan the Black Cats (68 persen, 17 kemenangan dari 25 pertandingan)* Sergio Aguero mengoleksi enam gol dalam empat laga melawan Sunderland di Liga Inggris (empat gol dan dua assists).* David Moyes menderita dua kekalahan dari 12 laga kandang di ajang Liga Inggris. Melawan Manchester City, catatan rekornya tujuh kemenangan, tiga imbang dan dua kalah.* Sunderland tidak pernah lebih tinggi dari posisi ke-15 di klasemen Liga Inggris musim ini, sementara Manchester City menjadi satu dari dua tim yang selalu bertengger di peringkat teratas.* The Black Cats mengenyam 17 kekalahan dari 26 laga Liga Inggris selama musim ini.Pickford (penjaga gawang), Kone, O'Shea, Djilobodji, Ndong, Gibson, Larsson, Januzaj, Borini, Oviedo, DefoeCaballero (penjaga gawang), Otamendi, Stones, Sagna, Clichy, Fernandinho, Bruyne, Silva, Sterling, Sane, Aguero1.Sergio Agüero (55.56%)2.Jermain Defoe (11.11%)3.Raheem Sterling (11.11%)4.Kevin De Bruyne (11.11%)5.Leroy Sané (11.11%)25/2/17 Everton 2 - 0 Sunderland11/2/17 Sunderland 0 - 4 Southampton4/2/17 Crystal Palace 0 - 4 Sunderland31/1/17 Sunderland 0 - 0 Tottenham Hotspur21/1/17 West Bromwich Albion 2 - 0 Sunderland1/3/17 Manchester City 5 - 1 Huddersfield Town21/2/17 Manchester City 5 - 3 AS Monaco18/2/17 Huddersfield Town 0 - 0 Manchester City13/2/17 Bournemouth 0 - 2 Manchester City5/2/17 Manchester City 2 - 1 Swansea City13/8/16 Manchester City 2 - 1 Sunderland2/2/16 Sunderland 0 - 1 Manchester City26/12/15 Manchester City 4 - 1 Sunderland22/9/15 Sunderland 1 - 4 Manchester City1/1/15 Manchester City 3 - 2 Sunderland* Sunderland 0 - 4 Manchester City* Sunderland 0 - 3 Manchester City* Sunderland 0 - 0 Manchester City* Sunderland boleh dibilang berada di ujung tanduk, menyusul kekalahan 0-2 dari Everton. Ini artinya skuad Black Cats hanya mengoleksi sekali kemenangan dari enam laga di ajang Liga Inggris.* Melawan Manchester City, justru Sunderland menderita lima kekalahan, dengan kebobolan 14 gol.* Menang 5-1 atas Huddersfield membuat Manchester city tidak terkalahkan dalam delapan laga terakhir.* Tim asuhan Pep Guardiola mencatatkan sembilan kemenangan dari 13 laga tandang selama musim ini.* Manchster City akan mendominasi penguasaan bola, dan menguasai ritme laga.* Bukan tidak mungkin the Citizens mencetak gol dari tendangan bebas.* Manchester City akan memanfaatkan skema serangan dengan mengandalkan operasi dari lini sayap.

Editor: AA Ariwibowo