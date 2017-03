Prediksi West Ham vs Chelsea

id

antonio conte, chelsea, west ham, slaven bilic, west ham vs chelsea, diego costa

London (ANTARA News) - Raihan prestasi West Ham jauh dari mengkilap selama menjalani musim kompetisi 2016/2017; sementara Chelsea demikian atraktif bahkan disebut-sebut bakal keluar sebagai juara Liga Inggris. Serba kontras!The Hammers siap berlaga melawan the Blues dalam laga pekan ke-27 Liga Inggris yang digelar di London Stadium, London, pada Senin waktu setempat, atau Selasa dini hari, pukul 03.00 WIB. Pertandingan itu akan ditayangkan secara langsung oleh RCTI.Chelsea berkepentingan meraih kemenangan untuk mengokohkan predikat sebagai pemuncak klasemen Liga Inggris. Untuk itu, Diego Costa dan kawan-kawan perlu meruntuhkan perjuangan skuad asuhan Slaven Bilic di London Stadium.Chelsea meraih 17 kemenangan dari 20 laga di ajang Liga Inggris; sementara West Ham rata-rata hanya mencetak 2,5 gol dalam empat laga terakhir melawan Chelsea di seluruh kompetisi.Di kubu West Ham, Andy Carroll masih perlu berjuang dari cedera pangkal paha setelah memperoleh hasil imbang 1-1 melawan Watford kali lalu. Ini yang menyebabkan Bilic berharap banyak ia pulih manakala menghadapi Chelsea.West Ham juga terpukul setelah Michael Antonio absen, karena ia terkena suspensi setelah ia diusir dari lapangan ketika melawan Watford. Andre Ayew siap mengisi posisi yang selama ini ditempati Carroll.Di bahtera Chelsea, Cesc Fabregas diharapkan mampu berperan krusial menyusul kemenangan 3-1 melawan Swansea pada akhir pekan ini, sementara Nemanja Matic siap berkongsi bersama dengan N'Golo Kante untuk menang di pertarungan di lini tengah.* Ini laga kali pertama antara dua kekuatan yang digelar di London Stadium, dengan the Hammers meraih dua kemenangan dari 10 laga melawan Chelsea di ajang Liga Inggris di Upton Park (sekali imbang, tujuh kalah).* Chelsea hanya menelan dua kekalahan dari 21 laga melawan West Ham di Liga Inggris (15 menang, empat imbang).* The Hammers mampu mendepak Chelsea dari Piala Liga di babak keempat musim ini, menang 2-1 di London Stadium.* Antonio Conte menderita dua kekalahan dari tiga laga tandang dalam derbi London di ajang Liga Inggris, dikalahkan Arsenal pada September dan Tottenham pada Januari.* Andy Carroll mengemas liam gol dalam tiga laga kandang selama derbi London di Liga Inggris.* Cesc Gabregas mencatatkan rekor dengan 102 kali membuat assist dalam 300 laga Liga Inggris pada pekan lalu.Randolph (penjaga gawang), Crosswell, Reid, Fonte, Kouyate, Oblang, Noble, Lanzini, Snodgrass, Feghoull, CarrollCourtois (penjaga gawang), Azpilicueta, Luiz, Cahill, Moses, Matic, Kante, Alonso, Pedro, Costa, Hazard25/02/2017 Watford 1 - 1 West Ham11/02/2017 West Ham 2 - 2 West Bromwich Albion04/02/2017 Southampton 1 - 3 West Ham01/02/2017 West Ham 0 - 4 Manchester City21/01/2017 Middlesbrough 1 - 3 West Ham25/02/2017 Chelsea 3 - 1 Swansea City18/02/2017 Wolverhampton Wanderers 0 - 2 Chelsea12/02/2017 Burnley 1 - 1 Chelsea04/02/2017 Chelsea 3 - 1 Arsenal31/01/2017 Liverpool 1 - 1 Chelsea26/10/2016 West Ham 2 - 1 Chelsea15/08/2016 Chelsea 2 - 1 West Ham19/03/2016 Chelsea 2 - 2 West Ham24/10/2015 West Ham 2 - 1 Chelsea04/03/2015 West Ham 0 - 1 Chelsea* West Ham 0 - 2 Chelsea* West Ham 0 - 3 Chelsea* West Ham 1 - 3 Chelsea1.Diego Costa (37.5%)2.Eden Hazard (25%)3.Pedro Obiang (25%)4.Cesc Fàbregas (12.5%)* West Ham hanya menelan sekali kekalahan dalam enam laga terakhir. Menang merupakan harga mati manakala melawan Chelsea dalam laga kandang ini.* Chelsea berada di puncak klasemen. Menang melawan West Ham makin mengokohkan asa memuncaki klasemen Liga Inggris musim ini.* Chelsea perlu lebih membenahi diri dengan merestorasi lini pertahanan dalam menghadapi duel derbi London.* Chelsea bakal ngotot menjebol gawang West Ham, dengan mengandalkan kemampuan individual.

Editor: AA Ariwibowo