Ringkasan pertandingan NBA

Washington (ANTARA Newsntara/The Sports Xchange) - Ringkasan pertandingan-pertandingan NBA pada Minggu seperti disiarkan The Sports Xchange:Warriors 112, Knicks 105Stephen Curry dan Klay Thompson total memasukkan 60 angka, memimpin Golden State Warriors untuk menang atas New York Knicks di Madison Square Garden pada Minggu.Curry memasukkan 31 angka dan Thompson menambah 29 angka, menandai ke-42 kalinya dalam karir mereka, mereka berdua mengemas setidaknya 25 angka atau lebih dalam satu pertandingan dan ketujuh kalinya musim ini.Derrick Rose memimpin Knicks (25-38) dengan 28 angka dan Kristaps Porzingis berkontribusi 24 angka dan 15 rebound.Warriors (51-11) menghindari rentetan tiga kekalahan beruntun. Laju 8-2 yang mengunci kemenangan, untuk membawa Golden State memimpin 110-101 dengan waktu tersisa 1:09.Pacers 97, Hawks 96Glenn Robinson III memasukkan lemparan tiga angka saat waktu tersisa 0,6 detik untuk membantu Indiana mengatasi defisit enam angka dengan kurang dari dua menit tersisa dan mengejutkan Atlanta.Pacers dipimpin oleh Paul George dengan 34 angka, pertandingan ke-11nya di mana ia memasukkan 30 atau lebih angka musim ini. George memasukkan enam keberhasilan dari sembilan percobaan lemparan tiga angka. Indiana juga mendapatkan 16 angka, empat rebound, dan enam assist dari Jeff Teague dan 13 angka dari C.J. Miles.Hawks dipimpin oleh Tim Hardaway Jr., yang memasukkan empat lemparan tiga angka dan mencetak 24 angka, dan Paul Millsap, yang menyumbang 23 angka dan sepuluh rebound.Jazz 110, Kings 109 (overtime)Rudy Gobert menyelesaikan pertandingan dengan 24 rebound, rebound yang terakhir merupakan tembakan yang gagal ketika waktu overtime habis, dan Utah mengejutkan Sacramento.Guard Jazz George Hill berusaha untuk mencetak angka dengan menggiring bola menuju pertahanan lawan. Lemparan Hill tidak masuk, namun Gobert mengejarnya di luar lingkaran dan memasukkannya.Para wasit awalnya memutuskan itu merupakannamun membatalkan keputusannya setelah meninjau tayangan ulangan.Suns 109, Celtics 106Eric Bledsoe mencetak 28 angka dan pemain rookie Tyler Ulis mengemas 20 angka, termasuk lemparan tiga angka ketika waktu habis, saat Phoenix meraih kemenangan atas Boston.Isaiah Thomas mengemas 35 angka dan lima tembakan tiga angka untuk Celtics, yang laju dua kemenangan beruntunnya kini terhenti.Suns (21-42) kini memiliki rekor 13-9 melawan Wilayah Timur.Wizards 115, Magic 114Bojan Bogdanovic mencetak 27 angka dan memasukkan delapan dari sepuluh lemparan tiga angka, termasuk dua pada 1:06 terakhir, ketika Washington menaklukkan Orlando.Bradley Beal memimpin Wizards dengan 32 angka, dan John Wall mencetak 19 angka dan sepuluh assist.Mavericks 104, Thunder 89Seth Curry mencetak 22 angka untuk memimpin Dallas menundukkan Oklahoma City.Mavericks menang untuk keempat kalinya dalam lima pertandingan untuk mendaki dengan dua angka di posisi playoff. Dirk Nowitzki memulai pertandingan dengan meyakinkan dengan koleksi 18 angka dan 12 rebound untukkelimanya musim ini. Harrison Barnes menambahi 17 angka.Russell Westbrook, yang merupakan pencetak angka terbanyak NBA, terlihat frustrasi oleh Mavs, khususnya oleh pertahanan dengan mengandalkan fisik dari Wesley Matthews. Westbrook mencetak 29 angka, 14 angka tercipta pada babak pertama, namun hanya memasukkan delapan dari 24 percobaan bersamaan dengan enam rebound dan lima assist.Westbrook juga melakukanke-14nya pada musim ini danakibat pelanggarannya terhadap kuarter ketiga.Pelicans 105, Lakers 97Anthony Davis mencetak 31 angka dan sembilan rebound ketika New Orleans menaklukkan Los Angeles di Staples Center.DeMarcus Cousins menyelesaikan pertandingan dengan 26 angka dan 15 rebound sebelum dikeluarkan karena pelanggaran saat waktu menyisakan 1:55.Ia merasakan kemenangan perdananya dalam lima percobaan dengan Pelicans sejak direkrut dari Sacramento pada 20 Februari. Jrue Holiday mengemas 20 angka, 12 rebound, dan lima assist untuk New Orleans.Nick Young mencetak 19 angka untuk Lakers, yang menelan kekalahan untuk ketujuh kalinya secara beruntun.(Uu.H-RF)