OCA tekankan kualitas venue Asian Games 2018

Chairman of OCA (Olympic Council of Asia) Coordination Committee Tsunekazu Takeda (ketiga kanan depan), Vice President OCA (Olympic Council of Asia) Wei Jizhong (tengah) didampingi Penasehat Senior Asian Games 2018 Rita Subowo (kedua kanan depan), Asisten Kesra Provinsi Sumsel Ahmad Najib (kedua kiri) beserta rombongan meninjau renovasi pembangunan arena menembak di Jakabaring Sport City (JSC) Palembang, Sumatra Selatan, Minggu (5/3/2017). Kunjungan perwakilan OCA ke Indonesia tersebut guna melihat perkembangan pembangunan sejumlah "venue" yang akan dipergunakan pada ajang Asian Games 2018. (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)