Mantan ketua federasi sepak bola Salvador diganjar hukuman penjara delapan tahun

Reynaldo Vasquez, fifa

San Salvaor, (ANTARA News) - Mantan presiden federasi sepak bola El Salvador Reynaldo Vasquez yang diburu di AS karena tuduhan korupsi, telah diganjar hukuman penjara delapan tahun di penjara Salvadoran karena penipuan tenaga kerja, demikian menurut kantor kejaksaan agung negara setempat.Reynaldo Vasquez, ketua FESFUT antara tahun 2009 dan 2010, dipersalahkan atas pengambilan potongan asuransi dari 204 pekerja," kata kantor kejaksaan itu."Ini mengejutkan, tidak berdasarkan hukum," kata Vasquez seperti dikutip Reuters.Sementara itu kuasa hukum dia menyatakan akan melakukan banding.Vasquez memiliki perintah ekstradisi ke AS sejak 2015 karena tersangkut lima kasus atas tuduhan penyuapan yang berhubungan dengan kontrak komersial siaran pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2014 dan 2018.Vasquez merupakan salah satu diantara 16 orang yang diindikasi oleh pengadilan AS telah melakukan korupsi multi juta dolar yang masuk skema badan sepak bola dunia FIFA.(A020)

Editor: Unggul Tri Ratomo