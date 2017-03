id

cadangan devisa malaysia, bank sentral malaysia, ringgit

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Bank Sentral Malaysia, Bank Negara Malaysia, Selasa mengatakan bahwa cadangan devisanya per 28 Februari mencapai sebesar 426,3 miliar ringgit (95,0 miliar dolar AS).Cadangan devisa tersebut terdiri dari 87,9 miliar dolar AS dalam cadangan mata uang asing, 0,8 miliar dolar AS posisi cadangan di Dana Moneter Internasional (IMF), 1,1 miliar dolar AS di Special Drawing Rights (SDR), 1,4 miliar dolar AS pada emas dan 3,8 miliar dolar AS dalam aset-aset cadangan lainnya, lapor Xinhua.Posisi cadangan devisa cukup untuk membiayai 8,5 bulan impor dan 1,1 kali utang eksternal jangka pendek.(Uu.A026/B012)

Editor: B Kunto Wibisono