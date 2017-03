Saham-saham bursa Tokyo ditutup bervariasi

id

indeks nikkei-225, bursa tokyo

Tokyo (ANTARA News) - Bursa saham Tokyo ditutup bervariasi pada Selasa, karena hasil buruk di Wall Street mengatur nada lemah pada awal perdagangan, meskipun sektor transportasi maju didukung laporan bahwa Yamato Transport Co, layanan pengiriman terkemuka, berencana menaikkan biaya dasar pengiriman.Indeks Nikkei-225 di Bursa Efek Tokyo turun 34,99 poin atau 0,18 persen dari penutupan Senin (6/3) menjadi berakhir di 19.344,15 poin, sedangkan indeks Topix dari seluruh saham papan utama naik 0,14 poin 0,01 persen menjadi ditutup pada 1.555,04 poin.Saham-saham terkait dengan non logam dan perbankan mengalami penurunan paling tajam, sementara saham-saham transportasi laut dan transportasi darat membukukan kenaikan terbesar.Jumlah saham menurun melebihi saham naik, 985 terhadap 841, di papan utama dan volume perdagangan di papan utama mencapai 1.575,96 juta saham, naik dari volume Senin (6/3) di 1.408,97 juta saham.Nilai transaksi pada perdagangan hari kedua pekan ini mencapai 1.986 miliar yen (17,43 miliar dolar AS), demikian Xinhua melaporkan.(A026/B012)

Editor: Suryanto