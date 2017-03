Hasil pertandingan dan jadwal 16 besar Liga Champions

id

Jakarta (ANTARA News) - Dua klub raksasa Eropa, Real Madrid dan Bayern Muenchen, melenggang ke babak perempatfinal Liga Champions setelah menang meyakinkan pada leg kedua 16 besar kompetisi antar klub elit Eropa itu.Bayern Muenchen memperpanjang mimpi buruk Arsenal yang selalu gagal lolos dari babak 16 besar Liga Champions dalam tujuh musim terakhir. FC Hollywood menyudahi perlawan The Gunners dengan skor telak 5-1 (agregat 10-2).Arsenal memberikan pelawanan yang ketat pada babak pertama terbukti dengan terciptanya gol Theo Walcott. Namun Muenchen membombardir gawang Arsenal yang bermain dengan 10 orang setelah bek Laurent Koscielny diusir wasit pada babak kedua.Real Madrid berpeluang mempertahankan mahkota juara Liga Champions setelah menyudahi perlawanan Napoli yang tampil militan di hadapan pendukungnya dengan skor 3-1 (agregat 6-2).Napoli sempat ungguli Real Madrid 1-0 di babak pertama. Namun efektifitas serangan membuat pasukan Zinedine Zidane mencetak tiga gol di babak kedua lewat dua sundulan Sergio Ramos dan gol Alvaro Morata di ujung babak kedua.Pertandingan 16 besar Liga Champions masih menyisakan enam pertandingan di mana perhatian penonton akan tertuju pada duel antara Barcelona melawan PSG, Kamis waktu Indonesia. Barcelona yang kalah 0-4 pada leg pertama berhasrat menuntaskan dendam pada leg kedua di Nou Camp.Pada pekan depan juga tersaji pertandingan Manchester City melawan AS Monaco, Juventus kontra Porto, Atletico Madrid lawan Leverkusen dan Leicester versus Sevilla.Arsenal 1 - 5 Bayern MunichGol: Walcott - Lewandowski (pen), Robben, Costa, Vidal 80' 85'Napoli 1 - 3 Real MadridGol: Mertens - Sergio Ramos, Mertens (og), Alvaro Morata.Barcelona vs Paris Saint GermainBorussia Dortmund vs BenficaJuventus vs PortoLeicester City vs SevillaAtletico Madrid vs Bayer LeverkusenMonaco vs Manchester City

