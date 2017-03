Dubes AS temui Kapolda Papua

id

Jayapura (ANTARA News) - Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpauw, menerima kunjungan kehormatan Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R Donovan berserta rombongan di Mapolda Papua di Jayapura, Rabu.Pertemuan yang dilakukan di ruang Cenderawasih diikuti para pejabat dilingkungan Polda Papua berlangsung sekitar satu setengah jam.Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal kepada Antara mengatakan, selama pertemuan dibicarakan berbagai masalah geografi, demografi, keamanan dan pilkada serta membahas masalah situasi di PT.Freeport.Dubes AS juga sempat menanyakan tentang jumlah kelompok bersenjata dan kelompok separatis politik serta konflik sosial seperti pertikaian antar suku yang sering terjadi di Papua.Seusai mendengar pertanyaan yang diajukan Dubes AS, Kapolda Papua Irjen Pol Waterpauw menjelaskan tentang situasi keamanan di Papua seraya mengakui hingga kini di beberapa wilayah pedalaman khususnya di pegunungan tengah masih terdapat kelompok bersenjata yang sering mengganggu aparat keamanan baik Polri maupun TNI dan warga sipil.Kapolda Papua dalam pertemuan itu juga menyampaikan sikap bahwa polisi siap mengamankan warga negara AS yang bekerja di PT.Freeport, kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Kamal.Seusai melakukan pertemuan dengan Kapolda Papua, Dubes Donovan beserta rombongan melanjutkan perjalanan Manokwari, Papua Barat.

