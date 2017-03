Liga Champions - Daftar tim lolos dan jadwal pertandingan

id

Jakarta (ANTARA News) - Barcelona menciptakan sejarah sebagai tim yang berhasil lolos ke babak berikutnya setelah kalah dengan selisih empat gol pada pertandingan leg pertama.Barcelona yang pernah juara Liga Champions sebanyak lima kali berhasil menyudahi perlawanan PSG yang mengantongi keunggulan 4-0 di leg pertama dengan hasil akhir 6-1 (agregat 6-5) untuk kemenangan tim asal Katalunia itu.Barcelona menyusul seteru abadinya, Real Madrid, yang sudah memastikan tempat di perempatfinal usai mengalahkan Napoli pada laga, Rabu (8/3) kemarin.Tim Bundesliga, Borussia Dortmund, juga mengamankan posisinya di perempatfinal Liga Champions seusai mengalahkan wakil Portugal Benfica dengan skor 4-0 (agregat 4-1). Pierre Emerick Aubameyang mencetak tiga gol dalam kemenangan Dortmund.Liga Champions masih menyisakan empat pertandingan pada pekan depan antara lain Manchester City melawan AS Monaco, Juventus kontra Porto, Atletico Madrid lawan Leverkusen dan Leicester versus Sevilla.Arsenal 1 - 5 Bayern Munich(agregat 10-2)Gol: Walcott - Lewandowski (pen), Robben, Costa, Vidal 80' 85'Napoli 1 - 3 Real Madrid(agregat 2-6)Gol: Mertens - Sergio Ramos, Mertens (og), Alvaro Morata.Barcelona 6-1 Paris Saint Germain(agregat 6-5)Gol: Suarez, Kurzawa (og), Messi (pen), Neymar 88' 90, Sergi - CavaniBorussia Dortmund 4-0 Benfica(agregat 4-1)Gol: Aubameyang 4' 61' 85, PulisicJuventus vs PortoLeicester City vs SevillaAtletico Madrid vs Bayer LeverkusenMonaco vs Manchester City.

