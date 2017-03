Klasemen Liga Spanyol, Barcelona dan Real Madrid tunjukkan keberanian

id

Madrid (ANTARA News) - Keberanian untuk bertindak sama-sama ditunjukkan oleh Barcelona dan Real Madrid yang kini bersaing berebut poin dalam klasemen Liga Spanyol pada Rabu:Deportivo Coruna 1 Real Betis 11 Barcelona 26 18 6 2 76 21 602 Real Madrid 25 18 5 2 67 26 593 Sevilla 26 17 5 4 50 30 56-------------------------4 Atletico Madrid 26 14 7 5 48 22 49-------------------------5 Real Sociedad 26 15 3 8 42 36 48-------------------------6 Villarreal 26 12 9 5 38 19 45-------------------------7 Athletic Club 26 12 5 9 32 30 41-------------------------8 Eibar 26 11 6 9 42 37 399 Espanyol 26 9 9 8 35 35 3610 Celta Vigo 25 10 5 10 39 44 3511 Alaves 26 8 10 8 26 32 3412 Las Palmas 26 8 8 10 40 41 3213 Valencia 26 8 5 13 35 46 2914 Real Betis 26 7 7 12 28 42 2815 Malaga 26 6 8 12 32 43 2616 Leganes 26 6 6 14 21 40 2417 Deportivo Coruna 26 5 9 12 29 41 24-------------------------18 Granada CF 26 4 7 15 24 54 1919 Sporting Gijon 26 4 5 17 27 55 1720 Osasuna 26 1 7 18 27 64 101-3: Liga Champions4: Putaran kualifikasi Liga Champions5: Liga Europa6: Putaran kualifikasi Liga Europa7: Liga Europa tergantung piala domestik18-20: DegradasiEspanyol vs Las Palmas (19.45)Valencia vs Sporting Gijon (12.00)Sevilla vs Leganes (15.15)Malaga vs Alaves (17.30)Granada CF vs Atletico Madrid (19.45)Real Sociedad vs Athletic Club (11.00)Deportivo Coruna vs Barcelona (15.15)Celta Vigo vs Villarreal (17.30)Real Madrid vs Real Betis (19.45)Osasuna v Eibar (1945)

Editor: AA Ariwibowo