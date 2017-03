Klasemen Liga Inggris, Chelsea makin atraktif dan makin asyik

id

antonio conte, chelsea, chelsea vs swansea city, klasemen liga inggris

London (ANTARA News) - Chelsea di bawah asuhan pelatih Antonio Conte makin menunjukkan performa makin atraktif dan makin asyik menggenapi kredo kepemimpinan bahwa "leaders" harus menunjukkan keberanian bukan justru mengeluh teraniaya terus.Tuah kepemimpinan yang jitu kini dirasakan Chelsea yang memimpin klasemen Liga Inggris setelah laga pada 8 Maret.Manchester City 0 Stoke City 01 Chelsea 27 21 3 3 57 20 662 Tottenham Hotspur 27 16 8 3 53 20 563 Manchester City 27 17 5 5 53 29 56-------------------------4 Liverpool 27 15 7 5 58 34 52-------------------------5 Arsenal 26 15 5 6 55 31 50-------------------------6 Manchester United 26 13 10 3 39 22 497 Everton 27 12 8 7 44 30 44-------------------------8 West Bromwich Albion 27 11 7 9 36 34 409 Stoke City 28 9 9 10 32 40 3610 Southampton 26 9 6 11 32 34 3311 West Ham United 27 9 6 12 36 46 3312 Burnley 27 9 4 14 30 40 3113 Watford 27 8 7 12 33 47 3114 Bournemouth 27 7 6 14 37 52 2715 Leicester City 27 7 6 14 30 45 2716 Swansea City 27 8 3 16 35 59 2717 Crystal Palace 27 7 4 16 35 46 25-------------------------18 Middlesbrough 27 4 10 13 19 30 2219 Hull City 27 5 6 16 24 53 2120 Sunderland 27 5 4 18 24 50 191-3: Liga Champions4: Putaran kualifikasi Liga Champions5: Liga Europa6-7: Liga Europa tergantung piala domestik18-20: DegradasiJadwal pertandingan selanjutnya (waktu dalam GMT):Bournemouth vs West Ham United (15.00)Everton vs West Bromwich Albion (15.00)Hull City vs Swansea City (15.00)Liverpool vs Burnley (16.00)

Editor: AA Ariwibowo