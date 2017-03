id

Tokyo, 9/2 (Antara/Xinhua) - Kurs dolar AS berpindah tangan di kisaran tengah 114 yen dalam transaksi awal di Tokyo, Kamis, sebagian besar sejalan dengan tingkat yang terlihat semalam (Rabu) di New York.Ketika pasar dibuka, dolar diambil 114,41-42 yen dibandingkan dengan 114,30-40 yen di New York dan 113,88-90 yen pada Rabu pukul 17.00 di Tokyo.Euro, sementara itu, diambil 1,0544-0545 dolar dan 120,64-68 yen terhadap 1,0537-0547 dolar dan 120,55-65 yen di New York, serta 1,0559-0561 dolar dan 120,25-29 yen dalam akhir perdagangan Rabu sore di Tokyo.

Editor: AA Ariwibowo