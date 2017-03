Kapal fregat Italia merapat di Tanjungpriok

id

kapal perang, its carabinieri, angkatan laut italia, tni al

Jakarta (ANTARA News) - Kapal perang kelas fregat Angkatan Laut Italia, ITS Carabiniere F-593, merapat di dermaga Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ini adalah kedatangan kedua kali kapal perang kelas fregat Angkatan Laut Italia, setelah 20 tahun yang lalu ITS Artilieri hadir di pelabuhan yang sama.





Misi muhibah ITS Carabinieri kali ini adalah menjalin persahabatan antara Angkatan Laut Italia dengan TNI AL selain misi diplomasi negara serta mengenalkan berbagai sistem kesenjataan dan pendukung lain dari berbagai pabrikan Italia. ITS Carabinieri F-593 dibuat galangan kapal Fincantieri, Italia, pada Maret 2014. Misi ITS Carabinieri kali ini dipimpin komandannya, Commander Fransesco Pagnotta.





Sejumlah pejabat TNI AL menyambut kedatangan kapal perang kelas fregat berbobot mati 6.000 ton dengan panjang 144 meter itu.





Di dalam kapal perang yang dikatakan Pagnotta memberi cara baru angkatan laut beroperasi —bisa untuk keperluan misi perang ataupun kemanusiaan karena ITS Carabinieri F-593 itu terlibat dalam operasi kemanusiaan mengangkut pengungsi Timur Tengah di Laut Mediterania— terdapat berbagai sistem persenjataan canggih. Sebutlah dua helikopter anti kapal selam NH 90 atau satu helikopter angkut berat EH 101 Merlin.





Dalam bidang pertahanan, Indonesia memiliki kerja sama dengan industri pertahanan Italia, khususnya bidang persenjataan kapal, di antaranya meriam kapal 76 milimeter Oto Melara buatan Italia. Di dalam medan penugasan, kerja sama TNI AL dan Angkatan Laut Italia telah terjalin baik, di antaranya di palagan penugasan di Lebanon dalam misi operasi penjaga perdamaian dari United Nations Interim Force In Libanon (UNIFIL).

Editor: Ade Marboen