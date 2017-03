AS Roma masih memerlukan Totti

id

luciano spaletti, francesco totti, as roma

Roma (ANTARA News) - Luciano Spaletti mengakui bahwa kiprah Francesco Totti masih diperlukan bagi prestasi AS Roma di masa depan.Spaletti justru memberi keleluasaan bagi Totti sejauh memang pemain veteran itu merasa mampu membela panji AS Roma.Pelatih tim berjuluk Giallorossi itu bahkan menyebut tim asuhannya siap membuka pintu lebar-lebar bagi keinginan Totti untuk terus membela AS Roma, sebagaimana dikutip dari laman Football Italia.Pernyataan itu mengemuka lantaran Totti merasa manajemen klub tidak bakal memperpanjang kontraknya. Pemain veteran itu kemudian melontarkan keluhannya itu di harian L'Equipe."Saya katakan satu alasan saja, banyak orang mempertanyakan proses perpanjanga kontraknya demikian lama dan terkesan berbelit-belit. Kemudian ia merasa ingin pensiun dari sepak bola," kata Spaletti."Saya beranggapan bahwa Francesco masih berniat tampil di sejumlah pertandingan...Klub masih memerlukan kiprahnya. Harus diakui bahwa ia menciptakan dan membawa atmosfer positif bagi penampilan tim secara keseluruhan.""Totti itu pemain yang unik. Ia pemain yang luar biasa," kata Spaletti.

Penerjemah: AA Ariwibowo

Editor: AA Ariwibowo