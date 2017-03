Liga Europa - Sempat tertinggal, Lyon tundukkan Roma 4-2

id

Pemain Olympique Lyon merayakan gol Alexandre Lacazette ke gawang AS Roma pada leg pertama 16 besar Liga Europa, Jumat (10/3/17). (https://twitter.com/EuropaLeague)

Jakarta (ANTARA News) - Olympique Lyon berhasil membalikkan kedudukan dari kalah 1-2 pada babak pertama menjadi menang 4-2 saat menghadapi AS Roma pada leg pertama 16 besar Liga Europa di Stade des Lumieres, Jumat pagi waktu Indonesia.Corentin Tolisso, Nabil Fekir dan Alexandre Lacazette menjadi penentu kemenangan Lyon berkat gol yang diciptakannya pada babak kedua.Dengan hasil itu, AS Roma memiliki bekal dua gol tandang untuk menghadapi Lyon di Stadion Olimpico Roma pekan depan.Lyon memang unggul duluan lewat gol yang dicetak dari tendangan voli Mouctar Diakhaby meneruskan umpan bek sayap, Rafael, pada menit 8.Namun AS Roma bereaksi lewat gol balasan yang dicetak dari aksi individu Mohamad Salah pada menit ke-20. Pasukan Serigala Roma bahkan berbalik unggul setelah sundulan bek asal Italia, Federico Fazio, daru assist De Rossi tak mampu ditangkap kiper Lyon asal Portugal, Anthony Lopes, pada menit 33.Lyon kemudian bangkit lagi pada babak kedua. Corentin Tolisso yang sempat bermain kurang maksimal di babak pertama mencetak gol penyama kedudukan dari tendangan jarak jauh pada menit 47.Aksi individu Nabil Fekir membalikkan kembali kedudukan menjadi 3-2 untuk keunggulan Lyon pada menit 74.Gol pamungkas yang dicetak Alexandre Lacazette dari sepakan di luar kotak penalti menggenapkan kemenangan Lyon 4-2 atas Roma, demikian UEFA.Lopes; Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel; Gonalons, Tousart, Tolisso; Ghezzal, Lacazette, ValbuenaCadangan: Gorgelin, Yanga-Mbiwa, Jallet, Darder, Ferri, Fekir, CornetAlisson; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Emerson Palmieri; Salah, Nainggolan; DzekoCadangan: Szczesny, Vermaelen, Mario Rui, Paredes, Perotti, El Shaarawy, Totti.

Editor: Suryanto