AS akan jadi tuan-rumah pertemuan koalisi untuk hadapi ISIS

Washington (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson akan menjadi tuan rumah pertemuan multinasional di Washington pada penghujung Maret mengenai perang melawan kelompok fanatik ISIS, demikian pengumuman Departemen Luar Negeri AS pada Kamis (9/3).Menteri Luar Negeri Tillerson pada 22 Maret akan menjadi tuan rumah menteri luar negeri dan pejabat senior dari 68 negara serta organisasi internasional yang telah bergabung dalam koalisi pimpinan AS melawan ISIS, kata satu pernyataan Departemen Luar Negeri AS, sebagaimana diberitakan Xinhua.Pertemuan tersebut akan mencakup pembahasan terperinci mengenai prioritas upaya koalisi, termasuk militer, petempur teror asing, pendanaan kontra-teror, kontra-penyiaran pesan, dan kestabilan daerah yang dibebaskan, guna meningkatkan momentum bagi aksi itu, kata pernyataan tersebut."Selain itu, para menteri juga akan membahas krisis kemanusiaan yang berkecamuk di Irak dan Suriah, yang mempengaruhi seluruh wilayah tersebut," tambah pernyataan itu.(C003)

