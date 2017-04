Setelah puluhan tahun, Barry Manilow akhirnya mengaku homoseks

id

Barry Manilow, homoseks, gay, homoseksual, Mandy, Copacabana

Jakarta (ANTARA News) - Penyanyi legendaris Barry Manilow akhirnya buka-bukaan saat usianya sudah 73 tahun, Jumat waktu setempat, bahwa dia telah merahasiakan hubungan hampir selama empat dekade dengan seorang pria demi tidak mengecewakan para penggemarnya.Manilow, yang terkenal lewat lagu balada cinta "Mandy" dan nomor Latin "Copacabana", mengungkapkan orientasi seksualnya dua tahun setelah digosipkan menikah dengan manajernya, Garry Kief."Saya kira saya akan mengecewakan penggemar jika mereka tahu saya gay. Jadi saya tak pernah bilang apa-apa," kata Manilow dalam wawancara dengan majalah People.Setelah wawancara itu, dia sibuk menanggapi cuitan di Twitter, dan bangga ternyata banyak penggemar yang mendukung dia.Penyanyi asli Brooklyn yang basis penggemarnya justru wanita itu pernah menikahi seorang wanita yang dia kencani sewaktu SMA. Pernikahan itu tak mulus karena saat itu mereka terlalu muda membina rumah tangga, bukan karena orientasi seksualnya.Manilow mengaku bertemu Kief yang saat itu menjadi eksekutif televisi, pada 1978, dan dari situ mulailah hubungan sesama jenis mereka.Manilow terkenal pada 1970-an jauh sebelum bintang-bintang pop bebas mengutarakan orientasi seksualnya.Bulan ini dia merilis album terbarunya,"This Is My Town," yang terdiri dari lagu-lagu tentang New York, demikian AFP.

Editor: Jafar M Sidik