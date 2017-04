Aktris Renita Sukardi meninggal dunia

Jakarta (ANTARA News) - Pesinetron Renita Sukardi meninggal dunia pada usia 40 tahun di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, pukul 08.00 WIB hari ini.

Ucapan belasungkawa memenuhi lini masa media sosial, termasuk dari sesama aktris Nova Eliza dalam akun Twitternya.

“inalillahi wainalillahi rojiun. semoga masuk syurga @IrenSukardi . Mohon dosa iren dimaafkan ya🙏🏻” tulis Nova di akun @novaeliza.

Renita Sukardi pernah membintangi sinetron seperti Preman Kampus, Hikmah I dan Tukang Ojek Pengkolan. Ia juga membintangi iklan serta menjadi pemandu acara seperti Kisah di Antara Kita serta Buah Bibir.

Agree☝ A post shared by Renita Sukardi (@irensukardi) on Mar 31, 2017 at 5:32am PDT



Repost emak @irantypurnamasari Makasih semuanyaaa A post shared by Renita Sukardi (@irensukardi) on Mar 28, 2017 at 12:36am PDT

Renita masih aktif mengunggah postingan di akun Instagram hingga bulan lalu. Unggahan terakhirnya dimuat pada 31 Maret, berisi kutipan bijak “Keep praying for what it is you seek. Impossibility and possibility are merely concepts of your mind, to Allah nothing is impossible.”Ucapan duka cita terus bermunculan di kolom komentar postingan terakhir Renita.